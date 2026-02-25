艾笛森擬現金減資1.5億元 每股退還約1.03元
LED封裝廠艾笛森（3591）25日召開董事會，為調整資本結構並增進股東權益報酬率，決議辦理現金減資案，預計減資金額1.5億元，消除股份1,500萬股，減資比例約10.31%，屆時每股預計退還現金約1.03元。
艾笛森表示，目前公司現金水位充足，已超過現階段中長期投資與營運計畫所需資金。經內部評估，減資後的流動比率、速動比率及現金比率仍高於安全水位，對公司正常營運與財務結構不具重大影響。
艾笛森指出，本次減資主要支應來源為歷年未分配盈餘及營業活動產生的淨現金流入。由於公司近10年來營業活動淨現金流均維持正數，顯示本業獲利穩定且具備良好現金創造能力。此外，本次減資並不影響現有產線運作、人員配置及已核准的資本支出計畫。
艾笛森強調，本案後續將提請股東會授權董事長訂定減資基準日與換發股票基準日。未來若有重大資本支出需求，仍可透過內部資金調度或外部銀行融資空間支應，整體資金運用仍具高度彈性。
