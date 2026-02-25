快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

昶昕擬配1.3元現金股利 配息率61.9%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

昶昕（8438）受惠於金屬回收再利用產品需求旺，推升2025年第4季交出稅後純益0.62億元的近期佳績，每股稅後純益0.89元，為近17大季單季新高。25日股價衝上漲停，上漲5.7元，成交量3,382張，收63.1元。

昶昕2025年合併營收38.42億元，年增12.8%。毛利率12.93%，年減1.11個百分點。稅後純益1.47億元，年減5.1%；每股稅後純益2.1元。董事會決議擬配發1.3元現金股利，將於5月27日股東會通過配息案。

昶昕董事會也決議發行國內第一次無擔保轉換公司債、發行總額3億元，以充實營運資金。

特用化學品製造與金屬回收再利用廠昶昕，董事會通過2025年第4季財報，單季合併營收10.45億元，季增4.7%，年增20.5%。毛利率14.19%，分別季增2.79及年增0.89個百分點。稅後純益6,128.5萬元，季增55.9%，年增100.4%；每股稅後純益0.89元，是近17季單季新高點。

昶昕今年元月合併營收4.09元，月增9.4%，年增59.1%。昶昕表示，元月營業收入增加，主是因國際銅價上漲及產銷量增加。

董事 營收

延伸閱讀

連9年入不敷出！2025年勞保收支逆差擴大至707億元

致茂財報／去年 EPS 達27.7元、擬配息19.5元 今年續衝成長

華為2025年營收衝上4兆元 拚新業務增長 有望再攀高

南電好威 2025年淨利增八倍

相關新聞

電力市場跟著 AI 旺！華城重返千金股 重電四雄進補台電大單

AI產業熱，重電廠跟著旺。華城（1519）25日盤中攻上漲停，重返千金股。近期台電釋出近百億元亭置式變壓器大單中，包括華...

台積電衝過2,000元再創新天價 市值跨越51.9兆元

台積電（2330）25日股價順利衝過2,000元再創新天價，市值跨越51.9兆元，盤中最高來到2025元新高價。

雅特力開盤即漲停鎖死 有何消息？

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）25日盤中股價表現亮眼，攻上漲停。

不只報價紅！面板雙虎爆百萬巨量藏三大轉機 群創觸漲停

台股今日衝破35,400點關卡，台積電（2330）飆上2,025元天價，但人氣最火熱的卻是面板雙虎，不到11點合計成交量...

買台Ｘ電系列穩贏？台積電衝上2,025元新天價 台達電、台光電再創新高

台股25日持續大漲，盤中強漲逾600點，台積電（2330）衝上2,025元歷史新高，漲幅逾3%；台達電（2308）也大漲...

聯發科將戰1,880元前高？法人列「買進」 估2027年獲利翻倍

聯發科（2454）股價連兩日走強，截至25日上午10點半，盤中最高1,865元，有望挑戰前波高點1,880元。法人表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。