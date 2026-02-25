昶昕擬配1.3元現金股利 配息率61.9%

昶昕（8438）受惠於金屬回收再利用產品需求旺，推升2025年第4季交出稅後純益0.62億元的近期佳績，每股稅後純益0.89元，為近17大季單季新高。25日股價衝上漲停，上漲5.7元，成交量3,382張，收63.1元。

昶昕2025年合併營收38.42億元，年增12.8%。毛利率12.93%，年減1.11個百分點。稅後純益1.47億元，年減5.1%；每股稅後純益2.1元。董事會決議擬配發1.3元現金股利，將於5月27日股東會通過配息案。

昶昕董事會也決議發行國內第一次無擔保轉換公司債、發行總額3億元，以充實營運資金。

特用化學品製造與金屬回收再利用廠昶昕，董事會通過2025年第4季財報，單季合併營收10.45億元，季增4.7%，年增20.5%。毛利率14.19%，分別季增2.79及年增0.89個百分點。稅後純益6,128.5萬元，季增55.9%，年增100.4%；每股稅後純益0.89元，是近17季單季新高點。

昶昕今年元月合併營收4.09元，月增9.4%，年增59.1%。昶昕表示，元月營業收入增加，主是因國際銅價上漲及產銷量增加。