電力市場跟著 AI 旺！華城重返千金股 重電四雄進補台電大單

AI產業熱，重電廠跟著旺。華城（1519）25日盤中攻上漲停，重返千金股。近期台電釋出近百億元亭置式變壓器大單中，包括華城、士電（1503）、亞力（1514）、樂事綠能（1529）等均拿下，GIS設備則由中興電（1513）一家獨得。

台電今年前兩月還釋出345kV並聯電抗器、161kV電力變壓器、氣體絕緣開關設備、GIS設備等訂單，除了重電設備訂單外，華城還拿下總金額約11億元的「南側共同管道機電工程」案，亞力耕耘軌道工程，也有拿下臺鐵的基礎設施建設計畫之設備訂單。

業界估，2月逢春節長假，預期接下來在配合政策下，將釋出更多訂單，國內重電市場也將同步看旺。

此外，重電族群海內外皆美，國內有台電強韌電網計畫，國外市場同樣受惠AI產業，華城、士電都大嗑美國電力商機，兩大廠外銷占比都明顯提高，華城去年外銷占比已突破55%，預期今年持續增加，士電預估今年外銷營收占比可從過去的15-20％提升至25%。

在北美AI資料中心電力需求升高下，士電擬進軍500kV變壓器市場，士電表示，製造技術與產能已經準備到位，將尋找合適地點，擬定下一步量產計畫。

華城、士電及亞力等變壓器大廠皆認為，AI產業發展不會回頭，將帶動龐大的需求，相當看好後況。士電更指出，今年僅是AI基建元年，未來電力設備需求只會愈來愈多。

華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前對電力設備仍有供不應求的狀況，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。

而這一波電力設備需求擴大到台廠都有動作，亞力也擬將在美國成立子公司，亞力表示，第一步是要強化與半導體廠的合作，就近服務客戶，並保障交期、供貨上的穩定，下一步是擴充產能並建構中大型變壓器製造。