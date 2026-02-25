台積電衝過2,000元再創新天價 市值跨越51.9兆元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
台積電（2330）25日股價順利衝過2,000元再創新天價，市值跨越51.9兆元，盤中最高來到2025元新高價。

台積電3奈米產能供不應求，除了在台灣擴充，3奈米以下先進製程正在美國與日本等地全球推進，因應客戶群需求高速成長。

台積電董事長魏哲家的全球戰略大布局背後的考量備受關注，業界解析，台積電將最先進技術與研發根留台灣之際，快速擴張全球製造足跡，除了先進製程搶手、客戶地緣政治異地備援需求外，更關鍵的是，在台積電發展至世界級企業之際，需要更多水電、人才以及更多國際資源來擴充，進而支持下一步挑戰達到2,000億美元年營收的有機成長。

台積電多次在法說會上強調，所有的海外決策都是基於客戶的需求，因為客戶重視一定的地域靈活性；此外，也包含必要程度的政府支持。這是為了台積公司股東將價值最大化。

業界認為，台積電全球布局背後的考量，最大因素來自先進製程搶手、客戶地緣政治異地備援的雙重需求驅動，在台灣最先進製程研發已推進至埃米等級A16以下，A14製程技術計劃於2028年開始生產，既有大陸廠成熟製程、歐洲特殊製程廠區以外，美國以及日本皆已先後規劃導入先進製程，而且隨時彈性地彈性動態調整布局。

台積電海外新廠布局順利下，法人預期，台積電海外產能計畫穩定拉升，包含美國新廠的第二廠與第三廠等、日本熊本二廠與德國新廠等將先後加入營收貢獻後，估2028年長期海外產能包含成熟特殊製程等仍將達到總產能占比的20%甚至以上。

台積電 先進製程 布局

