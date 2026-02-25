雅特力開盤即漲停鎖死 有何消息？

快訊

智原總經理暨雅特力董事長王國雍。記者鐘惠玲／攝影
智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）25日盤中股價表現亮眼，攻上漲停。

雅特力專注在32位元微控制器（MCU）業務，2025年營收為16.66億元，年增2％，每股純益為2.08元。智原總經理暨雅特力董事長王國雍先前表示，雅特力今年展望正向，預期無人機、電競等主要應用都將大幅成長。

雅特力主攻中高階產品領域，技術門檻較高，主要研發採用Arm Cortex-M4/M0+核心的MCU產品，並採用55／40奈米的製程技術打造，至於28奈米製程相關產品已在開發中。

雅特力產品主要用於行業應用、工業／馬達控制，以及無人機等消費性電子等領域，並於2023年通過相關認證後，進入車用MCU領域。目前合計雅特力的各種車輛應用相關業績，約已超過一成比重。

雅特力也看到邊緣AI的潛力，將研發重心轉向邊緣AI相關開發。由於邊緣運算興起，AI MCU無所不在，高性能MCU與NPU才能滿足邊緣AI的運算需求，雅特力提到，旗下正在開發內建NPU的AI MCU。

