不只報價紅！面板雙虎爆百萬巨量藏三大轉機 群創觸漲停

台股今日衝破35,400點關卡，台積電（2330）飆上2,025元天價，但人氣最火熱的卻是面板雙虎，不到11點合計成交量已突破百萬張，分居台股人氣第一、三名。群創（3481）股價更觸及漲停27.3元，友達（2409）則衝上波段高位17.6元，題材、籌碼與報價同步加溫。

受美股四大指數全面彈升激勵，台積電ADR大漲4.25%，帶動現股盤中最高衝上2,025元、市值突破52兆元，推升大盤勁揚逾800點。資金外溢低基期族群，面板雙虎基本面利多接續發酵。研調機構TrendForce最新報價顯示，電視面板全面上漲，並帶動監視器面板及模組價格走揚，金馬年報價「開門紅」，有助雙虎淡季營運築底回升。

市場亦傳出群創將提前於5月關閉南科五廠，加速出售作業。業界估算，若提早關廠可省下上億元維運成本，加計售廠利益，有助今年轉盈。群創回應，資產配置與營運據點規劃均依長期策略審慎評估，如達重大訊息標準將依法公告。法人普遍預期，3月12日法說會將成為釐清時程與效益的關鍵場合。

友達則交出轉型成績單，2025年成功終結連三年虧損，全年獲利68.43億元、EPS 0.9元。旗下新設友達智慧移動（AMSC）今年元旦成立，整合BHTC資源，主攻車用顯示人機介面與智慧座艙解決方案，並於CES首度亮相。法人看好車用與MicroLED雙軸驅動，Mobility與Vertical事業維持雙位數成長，本業結構持續改善。

籌碼面同樣偏多。群創連四日獲外資買超逾25萬張，自營商同步加碼；友達24日亦獲外資回補逾5萬張。三大法人連日站在買方，為股價增添支撐。

整體而言，在報價回升、轉型效益顯現與資產活化題材加持下，面板雙虎重回資金雷達。不過短線漲多震盪難免，後續仍需觀察報價續航力與法說會釋出的營運展望。