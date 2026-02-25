買台Ｘ電系列穩贏？台積電衝上2,025元新天價 台達電、台光電再創新高

台股25日持續大漲，盤中強漲逾600點，台積電（2330）衝上2,025元歷史新高，漲幅逾3%；台達電（2308）也大漲逾5%，最高觸及1,480元，自2月11日以來僅短短四天漲幅就達22%，漲勢驚人；台光電（2383）今天也再刷天價，一度衝至2,430元，盤中強漲逾4%，台光電自2月3日起漲以來，漲幅已超過三成。

輝達（NVIDIA）預定於美股26日盤後公布財報，整體財測與執行長黃仁勳的談話基調預料將相當正面，相關供應鏈今表現強勁，除了台積電走強外，台達電、台光電以及老AI伺服器代工族群、散熱股也都大漲。

值得注意的是，2月初以來台積電、台達電和台光電都漲勢不斷，統計台積電自2月9日以來漲幅逾13%，台達電則是短短4天就漲超過兩成，台光電則是自2月以來一路墊高，漲幅逾三成。

法人指出，由於輝達GPU、谷歌TPU等人工智慧（AI）加速器需求持續強勁，台積電積擴展CoWoS產能，預估台積電CoWoS 產能將於2026年底達140kwpm，2027年底總產能將達170kwpm。

台積電先前將先進封裝資本支出從總資本支出占比約10%提升至2026年的20%，其中不僅擴展CoW產能，也擴展SoIC產能，以因應博通、Google等日益增長的需求。科技巨頭們瘋搶晶片，華爾街日報的分析指出，Google面臨的最大瓶頸在於製造端，因輝達已積極鎖定台積電的先進產能，並優先取得AI系統所需的特殊記憶體供應。

AI能源部分，法人認為台達電的AI伺服器電源業務將在2026年持續看到倍數以上的成長，2025年的GB200／300系列僅出貨約20,000櫃，而今年GB系列、VR機櫃需求量達140,000櫃以上，等同翻了7倍；同時TPU晶片伺服器出貨量也將成長七成。

因為AI晶片需要更多更高等級的CCL材料，分析師表示，這波CCL產業需求與平均銷售單價（ASP）呈現「更強、更久」成長態勢，預期今年和明年台光電產品平均單價（ASP）年複合成長率（CAGR）達20%–25%，每股純益成長率18%-22%。法人並上修目標價至3,000元。