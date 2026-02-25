聯發科將戰1,880元前高？法人列「買進」 估2027年獲利翻倍

聯發科（2454）股價連兩日走強，截至25日上午10點半，盤中最高1,865元，有望挑戰前波高點1,880元。法人表示，考量ASIC業務逐步開花結果，AI能見度高且延續性佳，維持「買進」評等。

法人預估，聯發科2026年在AI業務挹注下，可望抵銷手機需求下滑影響，全年營收仍將維持成長，年增約9.9%。隨既有CSP客戶持續推進更先進專案，並有新CSP洽談合作，預估2027年資料中心ASIC營收貢獻可達40億美元規模，帶動全年營收年增23.5%。整體推估2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）分別為68.34元、104.31元。

從策略布局觀察，法人分析，聯發科攜手生態系夥伴，全面卡位AI PC、AI手機與車用電子市場，角色已由單一晶片供應商，升級為涵蓋神經網路運算與能源管理的系統級解決方案提供者，不僅強化客戶黏著度，也同步擴大潛在市場版圖，逐步跳脫單純手機晶片廠定位。

此外，聯發科憑藉完整矽智財資料庫，包括高速傳輸介面、AI加速器及先進封裝整合能力，聯發科在競局由單顆晶片算力轉向系統級協同優化之際，更具競爭優勢。隨成功切入雲端ASIC與車用電子領域，並展現系統級AI解決方案實力，成長天花板明顯上移。