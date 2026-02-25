香櫞放空 SanDisk！記憶體族群嚇挫 唯有「這檔」逆勢突圍撐場

做空機構香櫞研究（Citron Research）宣布放空SanDisk，直指NAND景氣逼近高峰卻被高成長股估值，震撼市場。台股記憶體族群25日開高走低，多檔重挫逾4%，多空論戰全面升溫。

受美股科技股走揚激勵，AMD領軍反彈，台積電（2330）ADR大漲4.25%，帶動台股早盤續飆逾500點、突破35,000點改寫新高。然而記憶體族群卻成為空方箭靶。

SanDisk在放空報告發布後，24日股價急墜4.20%、至每股638.52美元。Citron認為，市場正將SanDisk類比NVIDIA，但兩者在技術壁壘與生態系上差異甚大；NAND產品高度同質化，當前供給偏緊部分來自良率問題，一旦恢復，潛在產能恐快速釋放，甚至上看2018年高峰兩倍，「缺貨」可能只是暫時現象。

利空消息外溢至台廠，群聯（8299）失守2,000元大關，盤中一度重挫逾8%；威剛（3260）、十銓（4967）、晶豪科（3006）、創見（2451）、宜鼎（5289）跌幅普遍逾4%，華邦電（2344）與南亞科（2408）同步走弱，族群賣壓沉重；但力積電（6770）仍逆勢強漲逾3.5%，獨撐大局。

不過產業派觀點並非全然悲觀。群聯執行長潘健成日前指出，AI時代的瓶頸不在算力，而在記憶體與儲存。企業為因應龐大資料需求，除大量配置DRAM，也以NAND Flash補足儲存缺口；隨AI由訓練邁向推論階段，資料留存需求持續放大，雲端業者營收與儲存空間高度連動，記憶體需求結構已與過去循環不同。

一方警告估值過熱、循環將至，一方強調AI改寫需求曲線。做空與產業派論戰交鋒之際，股價震盪加劇。短線市場情緒受報告牽動，但中長線仍回歸供需與技術實力驗證，記憶體族群下一步，將由產能釋放與AI實際需求給出答案。