大立光通過配息80元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

大立光（3008）昨（24）日公告，董事會通過2025年下半年每股配發現金股利52元，加計去年上半年現金股利28元，2025年全年每股配息80元，低於2024年的97.5元，配息衰退主因去年獲利下滑。

大立光先前公布2025年合併營收611.48億元，年增3%，改寫新猷；稅後純益212.82億元，年減18%，每股純益159.46元。

近期營運方面，大立光元月合併營收54.99億元，月減2%，為同期新高，年增11%，優於預期。大立光表示，由於農曆過年工作天數減少，估2月拉貨動能將較元月下滑。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外資認為，上季iPhone、iPad在傳統淡季銷售不淡，推升大立光營運表現，大摩最新報告預估，本季iPhone生產量5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。

展望本季營運，大立光董事長林恩平日前在法說會表示，進入傳統淡季，本季產能利用率「沒有那麼緊」，但下半年產能已規劃好，證實可變光圈鏡頭第3季開始出貨。

大立光 董事長

延伸閱讀

兆豐證新春開戶抽 iPhone

蘋果強攻「視覺智慧」 鏡頭協力廠扮關鍵要角

iPhone 設計師 Jony Ive 重砲抨擊：車用大螢幕是錯誤的技術應用

大立光元月營收月減2% 搶蘋果商機

相關新聞

川湖2025年大賺逾十個股本

伺服器滑軌廠川湖昨（24）日公布2025年稅後純益98.37億元，創新高，年增59.8%，每股純益103.23元。川湖今...

大立光通過配息80元

大立光昨（24）日公告，董事會通過2025年下半年每股配發現金股利52元，加計去年上半年現金股利28元，2025年全年每...

市場低估台系CCL廠成長潛力 美銀大升台光電目標價至這個價位

美銀證券在最新釋出的「亞太科技硬體產業」報告中指出，受惠AI與一般伺服器、網通交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光...

南茂去年每股純益0.72元 仍透過資本公積每股配息1.23元

IC封裝廠南茂（8150）今日公布去年財報，全年稅後純益4.95元，每股純益0.72元。董事會通過仍透過資本公積挹注，每...

大立光2025年下半年每股配52元 全年度總計配發80元

鏡頭大廠大立光（3008）24日董事會通過去年下半年配息政策，預計每股配發現金股利52元，若加計去年上半年現金股利28元...

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。