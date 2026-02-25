大立光通過配息80元
大立光（3008）昨（24）日公告，董事會通過2025年下半年每股配發現金股利52元，加計去年上半年現金股利28元，2025年全年每股配息80元，低於2024年的97.5元，配息衰退主因去年獲利下滑。
大立光先前公布2025年合併營收611.48億元，年增3%，改寫新猷；稅後純益212.82億元，年減18%，每股純益159.46元。
近期營運方面，大立光元月合併營收54.99億元，月減2%，為同期新高，年增11%，優於預期。大立光表示，由於農曆過年工作天數減少，估2月拉貨動能將較元月下滑。
大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外資認為，上季iPhone、iPad在傳統淡季銷售不淡，推升大立光營運表現，大摩最新報告預估，本季iPhone生產量5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。
展望本季營運，大立光董事長林恩平日前在法說會表示，進入傳統淡季，本季產能利用率「沒有那麼緊」，但下半年產能已規劃好，證實可變光圈鏡頭第3季開始出貨。
