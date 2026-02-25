川湖2025年大賺逾十個股本

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（24）日公布2025年稅後純益98.37億元，創新高，年增59.8%，每股純益103.23元。川湖今（25）日舉行法說會，法人看好，隨著AI伺服器滑軌持續擴大出貨，可望釋出正向展望。

川湖並公告，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利51元，共發出48.6億元股息，配息率近50％，以昨日收盤價3,125元計算，殖利率約1.6%。

2025年每股純益超過百元的上市櫃公司為大立光與緯穎，川湖成為第三家躋身「大賺逾十個股本」俱樂部成員。股王信驊先前公布去年前三季每股純益72.3元，法人看信驊2025年每股純益也可望超過百元。

川湖去年第4季稅後純益35.15億元，創單季新高，季增9.9%，年增62.9%，每股純益36.88元。去年全年稅後純益98.37億元，每股純益103.23元。川湖先前表示，今年營運將逐季成長，本季即使因農曆年與228假期導致工作天數減少，仍會努力，希望有不錯表現。

經過2024年與2025年的高成長，川湖認為，因為站在對的趨勢上，隨著AI發展，今年應該可延續過去兩年的成長趨勢，包括輝達GB300、下一代VR200，各家雲端服務供應商的特殊應用晶片等平台，加上OpenAI等指標廠，川湖供貨分量最重，很多AI架構都是與川湖合作，看好2025年到2027年都將穩定成長。

川湖今年元月營收17.74億元，連續六個月創新高，月增3%，年增43.9%。為迎接AI伺服器強烈需求，川湖新建二廠去年11月下旬動土，預定2027年中量產，隨著美國德州廠今年中量產，未來兩年產能無虞，迎接2026年到2027年AI伺服器滑軌強烈需求，在新產能逐步放大帶動下，法人看好業績可望續戰新高。

川湖先前也公告，預計投入約10億元興建二廠，包括員工宿舍與廠房面積約1.48萬平方公尺，連同一廠共約1萬餘坪，主要整合材料分條系統與智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統，建構一套完整的智慧化生產基地。