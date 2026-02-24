快訊

中工經營權之爭白熱化…寶佳加碼持股 最後過戶日前目標拉至25%

仲琦財報／2025年每股虧損0.36元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

仲琦（2419）24日公布2025年財報，第4季每股淨損0.19元，累計2025年每股淨損0.36元，虧損擴大。

仲琦指出，2025年第1季部分關鍵零組件供應短缺及第4季IC產能調節影響出貨，全年營收較2024年約減少4%；同時公司持續去化庫存，部分產品毛利承壓；另外，2025年第2季受關稅政策影響，匯率波動亦對部分客戶毛利造成影響。

仲琦第4季營收2.54億元，營業毛利0.55億元，毛利率21.65%，優於第3季的20.5%，營業利益0.78億元，歸屬母公司業主淨損6,045萬元，每股淨損0.19元，較第3季每股純益0.09元，由盈轉虧。

2025年仲琦營收88.8億元，營業毛利16.7億元，毛利率18.8%，營業利益1.33億元，本期淨利8,365.6萬元，歸屬母公司業主淨損則為1.17億元，每股淨損0.36元，較2024年每股淨損0.16元，有虧損擴大狀況。

仲琦為全球前三大DOCSIS產品製造商，累積出貨超過5,100萬台，仲琦近期積極布局DOCSIS 4.0產品認證與開發。

仲琦

延伸閱讀

民主黨參議員提案 要求聯邦180天內退關稅並付利息

華為2025年營收破4兆元 再創新高

10區買氣逆勢殺出房市冰河期 新北市蛋黃區奪半數席次

房市慘兮兮、這10生活圈卻逆勢成長 專家：看到房市走向

相關新聞

市場低估台系CCL廠成長潛力 美銀大升台光電目標價至這個價位

美銀證券在最新釋出的「亞太科技硬體產業」報告中指出，受惠AI與一般伺服器、網通交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光...

南茂去年每股純益0.72元 仍透過資本公積每股配息1.23元

IC封裝廠南茂（8150）今日公布去年財報，全年稅後純益4.95元，每股純益0.72元。董事會通過仍透過資本公積挹注，每...

大立光2025年下半年每股配52元 全年度總計配發80元

鏡頭大廠大立光（3008）24日董事會通過去年下半年配息政策，預計每股配發現金股利52元，若加計去年上半年現金股利28元...

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

佳能、能率攻機器人 報捷

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。