仲琦財報／2025年每股虧損0.36元
仲琦（2419）24日公布2025年財報，第4季每股淨損0.19元，累計2025年每股淨損0.36元，虧損擴大。
仲琦指出，2025年第1季部分關鍵零組件供應短缺及第4季IC產能調節影響出貨，全年營收較2024年約減少4%；同時公司持續去化庫存，部分產品毛利承壓；另外，2025年第2季受關稅政策影響，匯率波動亦對部分客戶毛利造成影響。
仲琦第4季營收2.54億元，營業毛利0.55億元，毛利率21.65%，優於第3季的20.5%，營業利益0.78億元，歸屬母公司業主淨損6,045萬元，每股淨損0.19元，較第3季每股純益0.09元，由盈轉虧。
2025年仲琦營收88.8億元，營業毛利16.7億元，毛利率18.8%，營業利益1.33億元，本期淨利8,365.6萬元，歸屬母公司業主淨損則為1.17億元，每股淨損0.36元，較2024年每股淨損0.16元，有虧損擴大狀況。
仲琦為全球前三大DOCSIS產品製造商，累積出貨超過5,100萬台，仲琦近期積極布局DOCSIS 4.0產品認證與開發。
