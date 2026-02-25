達發去年EPS 17.32元 配息13.5元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

達發（6526）昨（24）日董事會通過2025年度股利分配案，每股擬配發現金股利13.5元，其中包含盈餘配發7.5元、資本公積配發6元，現金股利總額約22.61億元，以昨日收盤價為準現金殖利率約2.90%。

達發昨日同步揭露財報表現，2025年第4季合併營收45.5億元，季減19.2%、年減5.8%；毛利率53.6%，季增1.4個百分點、年減0.1個百分點；營益率10.5%，季減5.1個百分點、年減1.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益5.55億元，季減33.8%、年減12%，每股純益3.32元。

全年來看，達發2025年合併營收209.26億元、年增9.4%；毛利率51.9%、年減0.4個百分點；營益率13.9%、年減1.1個百分點；稅後純益29億元、年增7.8%，每股純益17.32元。

達發先前強調低軌衛星已成為乙太網重要終端市場之一，相關乙太網PHY需求隨地端接收與室內路由器普及擴大；同時10G PHY高階乙太網產品已自去年下半年開始貢獻營收，今年出貨可望再增溫。固網寬頻方面則持續拓展全球市場，技術升級聚焦25G-PON並朝整合AI運算能力方向推進。

達發持續深耕高階藍牙音訊，鎖定商務、電競耳機及助輔聽器等應用，新專案開發中後續貢獻可期；衛星定位晶片受惠智慧手表新案量產與銷售暢旺，動能優於預期。光通訊布局亦同步推進，既有50G SerDes產品持續獲新客戶採用，400G PAM4 DSP周邊晶片已開始出貨並與整合雷射驅動器方案搭配供應。

達發 營收

互動2025年 EPS 5.78元

相關新聞

南電好威 2025年淨利增八倍

PCB載板廠商南電（8046）昨（24）日公布2025年全年財報，去年歸屬母公司淨利19.47億元，年增8.4倍，去年全...

川湖2025年大賺逾十個股本

伺服器滑軌廠川湖昨（24）日公布2025年稅後純益98.37億元，創新高，年增59.8%，每股純益103.23元。川湖今...

大立光通過配息80元

大立光昨（24）日公告，董事會通過2025年下半年每股配發現金股利52元，加計去年上半年現金股利28元，2025年全年每...

達興材去年EPS 7.37元 擬配息6.5元

友達轉投資材料大廠達興材（5234）昨（24）日公布去年第4季每股純益2.04元，創新高；2025年繳出年度合併營收、毛...

瑞鼎去年EPS 18.24元

顯示驅動IC業者瑞鼎（3592）昨（24）日公告2025年營運成果，全年獲利13.8億元，年減34.1%，近五年來新低，...

