瑞鼎去年EPS 18.24元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

顯示驅動IC業者瑞鼎（3592）昨（24）日公告2025年營運成果，全年獲利13.8億元，年減34.1%，近五年來新低，每股純益18.24元，董事會並決議每股配發現金股利14.6元，以昨日收盤價為準現金殖利率約6.25％。

受淡季效應影響，瑞鼎2025年第4季稅後純益3.2億元，季減8.4%，較前一年同期減少24.7%，每股純益4.15元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，去年第4季整體營收較第3季季減，主要是受到淡季效應影響，終端需求動能趨緩，就各產品線來說，大尺寸驅動IC在客戶第3季完成庫存調節後，拉貨動能回歸正常，加上有競爭力新產品推出，帶動IT（桌上型顯示器與筆電）與電視應用成長。

黃裕國指出，車載工控驅動IC因客戶前期備貨階段告一段落，需求表現持平；中小尺寸AMOLED驅動IC則受客戶年終庫存調整影響，智慧手機與穿戴兩大應用提貨動能同步轉弱。

展望2026年第1季，黃裕國認為，產業仍處於淡季，中小尺寸驅動IC需求較弱，惟大尺寸驅動IC因部分客戶提前備貨，整體營運動能預期較上季持平至約略成長。

瑞鼎 董事長

