受惠泰國輸美產品變相調降關稅 泰金寶利多 有助接單

美國最高法院推翻對等關稅後，川普政府將關稅統一重設為15%，等於為原本承受19%關稅的泰國降稅，法人看好，台廠中，金仁寶集團旗下泰金寶（9105）在泰國生產當紅的固態硬碟（SSD）等產品，將受惠泰國產品輸美變相調降關稅。

泰金寶在泰國長期布局，幾乎是當地最大台商，目前在泰國至少有超過十個廠區，除了智慧型穿戴裝置、固態硬碟（SSD）、半導體設備之外，當前也開始大舉投入AI伺服器代工等相關電子製造服務。

法人看好，泰金寶將有望因泰國輸美關稅降低，讓客戶負擔關稅壓力減少，而替公司帶來更多訂單。

金仁寶集團表示，當地國家對美國出口關稅高低主要由客戶負擔，因此並不影響公司營運表現，至於個別客戶狀況則不便評論。

金仁寶集團先前舉辦旺年會時，泰金寶總經理鄒孔訓受訪指出，公司在今年第1季底至第2季初就將啟動泰國保稅區新廠房，占地大約51萬平方公尺，與先前在馬哈差、碧武里的兩個廠區加起來相當，該新廠房將會是集團未來營運新主要成長動能。

鄒孔訓指出，泰金寶目前正全力在新舊廠區導入自動化手臂，以取代部分人力，主要為因應東南亞薪資水平日漸成長，在導入自動化手臂後，帶來的效益將可望高於薪資成長帶來的營運成本，對未來集團營運表現助益甚大。

泰金寶目前在泰國已經有兩座完全自動化、高度智能化、24小時穩定生產的無人工廠。未來泰金寶將會藉由跨區域的製造能力，為集團夥伴提供最為彈性的生產服務，如HVDC、充電樁等明星產品都將會由泰金寶提供協助。

泰國財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）日前指出，川普政府將關稅統一重設為15％，為泰國貨品創造「更公平的競爭環境」，將強化泰國做為製造與投資中心的吸引力。

他指出，先前部分泰國貨品面臨高達19％關稅，而新加坡和英國等競爭對手僅需支付10％。現在統一為15％的稅率縮小兩者差距，進而提升泰國的相對競爭力。