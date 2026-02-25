南茂記憶體封測 再漲

南茂（8150）搭上記憶體缺貨大漲價列車，董事長鄭世杰昨（24）日於法說會表示，旗下產能緊俏，部分客戶甚至願意以兩倍價格爭取產能，南茂本季再次調升記憶體封測價格，後續不排除再調升，並加碼資本支出，且要求客戶簽三年合約，今年營運將更勝去年。

展望後市，鄭世杰指出，記憶體客戶庫存回補需求穩健，狀況優於驅動IC，且DRAM動能優於Flash，成長力道明顯，加上產能吃緊，南茂本季再度調漲記憶體封測報價，後續仍將持續反映物料成本。

鄭世杰透露，部分客戶為確保產能，甚至願意以兩倍價格爭取產能，但該公司已無產能支援。為維持價格漲勢，南茂也要求部分客戶自行提供材料，或指定用料，以降低成本波動風險。

他補充，目前記憶體主要產能仍以既有客戶為主，雖然有新客戶加入，但公司將審慎因應；新客戶多集中在邏輯產品，顯示南茂在記憶體與驅動IC之外，也逐步拓展邏輯產品版圖。

因應客戶需求與記憶體產能去瓶頸，南茂今年資本支出將明顯增加，占全年營收比重約22%至 27%，並預計參與台商返台投資計畫，以相關資金支應資本支出，降低整體資金成本。

南茂規劃，今年資本支出配置以記憶體測試為主，占比約50%、封裝約20%、驅動IC與金凸塊約25%、混合訊號約10%。

南茂去年前三季受制於外在環境不佳，仍處於虧損，去年第4季受惠記憶體需求大幅升溫，單季毛利率14.3%，季增1.9個百分點，年增4.8個百分點；稅後純益5億元，季增41.9%，年增115.2%，每股純益0.72元，創近九季新高。

南茂去年第4季獲利勁揚，一舉弭平去年前三季虧損，帶動2025年全年轉盈，惟因前三季虧損，使得去年全年稅後純益滑落至4.95億元，年減65.1%，每股純益0.7元。

南茂統計，去年第4季記憶體產品營收占49.9%，驅動IC與金凸塊產品占40.2%；其中，記憶體產品營收季增7.9%，年增55.3%，驅動IC與金凸塊產品營收季增2.6%，年減4.9%。

南茂昨日股價漲3.7元，收59.1元。