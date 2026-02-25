閎暉去年EPS 1.67元 跨足電力市場
機構整合元件廠閎暉（3311）昨（24）日公告去年每股純益1.67元，較前年每股純益0.81元大幅成長。
展望未來，閎暉將聚焦車用、穿戴裝置等產品前期研發投入，並透過與日本FDK深化合作關係，跨足能源電力產品市場，掌握AI帶動的高效能電池需求。
閎暉去年3月完成公開收購日本FDK株式會社45%股權，雙方已針對業務、營運等面向進行合作，並新增投資FDK轉型布局，閎暉穩定成長並持續調整確保資源有效運用，以擴大營運規模及提升營運績效。
儘管去年有美國關稅政策、地緣政治與美中貿易戰等因素，閎暉仍持續深化客戶關係提供附加價值產品，密切配合客戶需求，推升去年營運有所成長。
其中，閎暉的汽車零組件產品在面對車用市場成長趨緩，長期訂單仍維持穩定，且積極轉向消費產品轉型布局，同時在市場趨緩時，除產線汰舊換新，並增加營運彈性及精實組織規劃，讓營運保持穩定表現。
