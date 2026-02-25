台光電、台燿 美銀喊買

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

美銀證券最新釋出「亞太科技硬體產業」報告，強調受惠AI與一般伺服器、網路交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光電（2383）、台燿的成長潛力，建議「買進」，上調目標價至3,000元、760元。

台股新春開紅盤後強勢大漲，績優族群紛紛強彈，PCB族群包括ABF載板、銅箔基板（CCL）及玻纖紗／玻纖布等備受矚目，CCL族群股價漲不停，更是市場高度關注焦點。

美銀科技產業分析師楊哲瑋指出，受惠規格持續升級與出貨強勁成長，這波CCL產業需求與平均銷售單價（ASP）呈現「更強、更久」成長態勢，市場似乎低估了景氣強勁程度與台廠營收成長潛力。

有鑒於M7、M8、M9等級CCL材料的平均銷售單價明顯上升，楊哲瑋預期2025–2027年台光電與台燿的ASP年複合成長率（CAGR）分別達20%–25%、約25%，產能CAGR分別達25%–30%與10%–15%。

楊哲瑋預估2025–2027年台光電與台燿營收CAGR將分別達到50%、40%，上調二家公司今、明年每股純益成長率各18%-22%、7%-13%。

楊哲瑋指出，因中高階CCL占比持續提升，支撐2026–2027年ASP與毛利率進一步擴張，台光電具備技術領先與產能／產出規模化優勢，台燿受惠AI伺服器需求外溢效應，均建議「買進」。

目標價方面，隨著兩家公司預期在2027年前展現更高每股純益增長、更佳ROE（股東權益報酬率）與股息殖利率，上修台光電目標價由2,300元大升至3,000元，居內外資最高，台燿由665元升至760元。

台光電 台燿 市場

相關新聞

南電好威 2025年淨利增八倍

PCB載板廠商南電（8046）昨（24）日公布2025年全年財報，去年歸屬母公司淨利19.47億元，年增8.4倍，去年全...

川湖2025年大賺逾十個股本

伺服器滑軌廠川湖昨（24）日公布2025年稅後純益98.37億元，創新高，年增59.8%，每股純益103.23元。川湖今...

大立光通過配息80元

大立光昨（24）日公告，董事會通過2025年下半年每股配發現金股利52元，加計去年上半年現金股利28元，2025年全年每...

達興材去年EPS 7.37元 擬配息6.5元

友達轉投資材料大廠達興材（5234）昨（24）日公布去年第4季每股純益2.04元，創新高；2025年繳出年度合併營收、毛...

瑞鼎去年EPS 18.24元

顯示驅動IC業者瑞鼎（3592）昨（24）日公告2025年營運成果，全年獲利13.8億元，年減34.1%，近五年來新低，...

達發去年EPS 17.32元 配息13.5元

達發（6526）昨（24）日董事會通過2025年度股利分配案，每股擬配發現金股利13.5元，其中包含盈餘配發7.5元、資...

