台光電、台燿 美銀喊買

美銀證券最新釋出「亞太科技硬體產業」報告，強調受惠AI與一般伺服器、網路交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光電（2383）、台燿的成長潛力，建議「買進」，上調目標價至3,000元、760元。

台股新春開紅盤後強勢大漲，績優族群紛紛強彈，PCB族群包括ABF載板、銅箔基板（CCL）及玻纖紗／玻纖布等備受矚目，CCL族群股價漲不停，更是市場高度關注焦點。

美銀科技產業分析師楊哲瑋指出，受惠規格持續升級與出貨強勁成長，這波CCL產業需求與平均銷售單價（ASP）呈現「更強、更久」成長態勢，市場似乎低估了景氣強勁程度與台廠營收成長潛力。

有鑒於M7、M8、M9等級CCL材料的平均銷售單價明顯上升，楊哲瑋預期2025–2027年台光電與台燿的ASP年複合成長率（CAGR）分別達20%–25%、約25%，產能CAGR分別達25%–30%與10%–15%。

楊哲瑋預估2025–2027年台光電與台燿營收CAGR將分別達到50%、40%，上調二家公司今、明年每股純益成長率各18%-22%、7%-13%。

楊哲瑋指出，因中高階CCL占比持續提升，支撐2026–2027年ASP與毛利率進一步擴張，台光電具備技術領先與產能／產出規模化優勢，台燿受惠AI伺服器需求外溢效應，均建議「買進」。

目標價方面，隨著兩家公司預期在2027年前展現更高每股純益增長、更佳ROE（股東權益報酬率）與股息殖利率，上修台光電目標價由2,300元大升至3,000元，居內外資最高，台燿由665元升至760元。