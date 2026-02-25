精成科去年EPS 6.55元 瀚宇博6.05元
華科事業群旗下PCB廠商瀚宇博（5469）昨（24）日公布2025年歸屬母公司淨利29.23億元，年增2.5%，去年每股純益（EPS）為6.05元，創近三年高檔；子公司精成科去年淨利31.5億元，年增10.7%，2025年每股純益6.55元，均超越母公司表現；PCBA廠台灣精星公布2025年淨利2.89億元，每股純益2.39元。
依據瀚宇博公布財報資訊，2025年前三季累計歸屬母公司淨利23.8億元，去年第4季單季淨利約5.43億元，季減與年減皆逾三成，在客戶拉貨與營運高峰過後，第4季單季每股純益為1.12元，低於去年第3季的2.26 元。
精成科2025前三季累計淨利23.82億元，推估去年第4季歸屬母公司淨利7.68億元，年增54.8%，季減17.2%，單季每股純益1.53元。
