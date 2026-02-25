精成科去年EPS 6.55元 瀚宇博6.05元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

華科事業群旗下PCB廠商瀚宇博（5469）昨（24）日公布2025年歸屬母公司淨利29.23億元，年增2.5%，去年每股純益（EPS）為6.05元，創近三年高檔；子公司精成科去年淨利31.5億元，年增10.7%，2025年每股純益6.55元，均超越母公司表現；PCBA廠台灣精星公布2025年淨利2.89億元，每股純益2.39元。

依據瀚宇博公布財報資訊，2025年前三季累計歸屬母公司淨利23.8億元，去年第4季單季淨利約5.43億元，季減與年減皆逾三成，在客戶拉貨與營運高峰過後，第4季單季每股純益為1.12元，低於去年第3季的2.26 元。

精成科2025前三季累計淨利23.82億元，推估去年第4季歸屬母公司淨利7.68億元，年增54.8%，季減17.2%，單季每股純益1.53元。

南電好威 2025年淨利增八倍

PCB載板廠商南電（8046）昨（24）日公布2025年全年財報，去年歸屬母公司淨利19.47億元，年增8.4倍，去年全...

川湖2025年大賺逾十個股本

伺服器滑軌廠川湖昨（24）日公布2025年稅後純益98.37億元，創新高，年增59.8%，每股純益103.23元。川湖今...

大立光通過配息80元

大立光昨（24）日公告，董事會通過2025年下半年每股配發現金股利52元，加計去年上半年現金股利28元，2025年全年每...

達興材去年EPS 7.37元 擬配息6.5元

友達轉投資材料大廠達興材（5234）昨（24）日公布去年第4季每股純益2.04元，創新高；2025年繳出年度合併營收、毛...

瑞鼎去年EPS 18.24元

顯示驅動IC業者瑞鼎（3592）昨（24）日公告2025年營運成果，全年獲利13.8億元，年減34.1%，近五年來新低，...

達發去年EPS 17.32元 配息13.5元

達發（6526）昨（24）日董事會通過2025年度股利分配案，每股擬配發現金股利13.5元，其中包含盈餘配發7.5元、資...

