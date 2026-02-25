南電好威 2025年淨利增八倍

PCB載板廠商南電（8046）昨（24）日公布2025年全年財報，去年歸屬母公司淨利19.47億元，年增8.4倍，去年全年累計每股純益（EPS）3.01元，較2024僅0.32元大幅改善，營運已自谷底回升。

扣除前三季，去年第4季單季獲利約12.02億元，季增65.8%，年增571.5%，單季獲利賺贏去年前三季總和，單季每股純益1.86元，為近十季以來單季新高。南電昨日股價收漲停503元，上漲45.5元，股價居PCB載板廠最高。

南電董事會拍板去年配息2元，將提交5月14日股東會，今年也將改選董事。

法人分析，南電2024年受產業庫存去化影響，全年歸屬母公司淨利僅約2.07億元，2025年營運走出谷底，主要動能來自AI伺服器帶動ABF載板訂單，BT載板價格不再下探，且因記憶體應用需求帶動復甦。

法人也指出，南電2025年淨利19.47億元尚未回到2022年約194億的高水準，但2025年第4季單季獲利就貢獻全年61%的獲利，顯示載板市況正加速改善。

展望未來，南電先前預告，未來持續拓展高值化產品，ABF將與客戶共同開發更多AI雲端運算產品，包括伺服器處理器、客製化晶片（ASIC）等高算力產品，因應大量資料的高速傳輸需求，開發垂直擴展、水平擴展及跨區域擴展交換器應用載板，強化產品組合。

BT載板方面，將開發新世代行動裝置的5G天線模組、電源管理晶片及智慧眼鏡應用載外，並爭取光通訊市場商機，將量產光收發模組應用產品；針對車用電子也開發車用處理器及網路晶片載板，提升獲利。

一般電路板方面，資料中心伺服器帶動HDI與多層板需求，將開發並量產AI伺服器顯示卡、新世代伺服器網通卡；針對各類邊緣AI產品，將量產高階PC與LED燈珠電路板，以及行動裝置中介板，使產品更加多元化。