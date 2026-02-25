達興材去年EPS 7.37元 擬配息6.5元

友達轉投資材料大廠達興材（5234）昨（24）日公布去年第4季每股純益2.04元，創新高；2025年繳出年度合併營收、毛利率、稅後純益、每股純益四項數字同步改寫新猷的好成績，全年每股賺7.37元。

達興材並公布，董事會決議去年度盈餘擬配發每股6.5元現金股利，配息率88.2%，將於5月22日股東會通過配息案。以昨天收盤價441元計算，殖利率約1.5%。

達興材結算，去年第4季合併營收11.86億元，為單季次高，季增0.01%，年增11.2%；毛利率41.27%，創新高，季增1.59個百分點，年增3.53個百分點；稅後純益2.09億元，季增6.8%，年增16.3%，每股純益2.04元，獲利同步攻頂。

達興材累計2025年全年合併營收46.3億元，年增12.4%；毛利率40.6%，年增3.74個百分點；稅後純益7.57億元，年增32.7%，每股純益7.37元，年度合併營收、毛利率、稅後純益、每股純益均改寫年度史上新紀錄。

達興材看好，半導體市場今年受惠於AI伺服器及高效能運算（HPC）需求持續成長，帶動先進封裝／先進製程與材料需求，特別是在3奈米以下節點及CoWoS、高頻寬記憶體（HBM）等領域。

另外，隨著PC與手機市場可望啟動庫存回補，但整體復甦力道仍受地緣政治及終端需求變動影響，成長幅度較AI相關應用溫和。整體而言，市場看好半導體產值將維持溫和增長趨勢，AI為主要成長動能。

達興材半導體材料產品去年繳出逐季成長佳績，單季營收占比上看20%；顯示器材料則穩健成長。

達興材董事會昨天同步選任副董事長，由原總經理郭宗鑫新任。總經理職缺由原執行副總經理莊鋒域升任，並同步兼任發言人，上述人事案即日起生效。