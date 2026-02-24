達發財報／2025年EPS 17.32元 董事會通過配發現金股利13.5元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

聯發科（2454）旗下IC設計業者達發（6526）24日公告董事會通過2025年度股利分配案，擬配發現金股利每股13.5元，其中包含盈餘配發7.5元、資本公積配發6元，現金股利總額約22.61億元，後續將依規定提報股東會討論通過後配發。

達發2025年第4季合併營收45.5億元，季減19.2%、年減5.8%；毛利率53.6%，季增1.4個百分點、年減0.1個百分點；營益率10.5%，季減5.1個百分點、年減1.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益5.55億元，季減33.8%、年減12%，每股純益3.32元。

全年來看，達發2025年合併營收209.26億元、年增9.4%；毛利率51.9%、年減0.4個百分點；全年營益率13.9%、年減1.1個百分點；稅後純益29億元、年增7.8%，每股純益17.32元。

展望後市，達發對營運維持正向期待，公司強調，低軌衛星已成為乙太網重要終端市場之一，相關乙太網PHY需求隨地端接收與室內路由器普及而擴大；同時10G PHY高階乙太網產品已自去年下半年開始貢獻營收，今年出貨可望再增溫。固網寬頻方面則持續拓展全球市場，技術升級聚焦25G-PON並朝整合AI運算能力方向推進。

