AI伺服器導軌專利連輝達也重視 川湖去年大賺76%毛利率直追半導體

伺服器導軌領導廠商川湖（2059）科技董事會通過2025年財報，第4季EPS創36.88元歷史單季新高，毛利率76%還比上季度成長1.5個百分點，全年每股大賺103.23元，超出預期，也粉碎市場一度盛傳獲利跟毛利雙下滑傳言，而該傳言始於輝達（NVIDIA）期望分散供應鏈風險，希望川湖將導軌專利授權出來，為此甚至一度移除川湖在供應鏈名單上，不過3個月後川湖已重返名單中。

輝達2025年11月突然移除次世代Vera Rubin VR144 RVL（推薦供應鏈名單）中川湖名字，引發法人高度警戒，市場傳出，主要是川湖在GB300平台市占率極高，輝達為分散供應鏈風險，期望培養更多導軌供應商，避免單一供應商獨大，但因導軌設計極考驗研發能力，且川湖專利完整，其他供應鏈要趕上仍有難度，為此輝達期望川湖可以授權輝達開放其他供應鏈使用其設計，談判期間，輝達更默默移除川湖在RV144伺服器導軌NVL名單（仍在VR72 NVL供應鏈名單），外界解讀為是輝達藉此施壓提高談判空間，希望川湖點頭專利授權。

不過，輝達的計畫最終沒有成功，川湖堅守專利護城河，輝達也在2026年1月中將川湖名字重新放回VR144 NVL名單，宣告一場茶壺內的風暴正式停息，不過，川湖也損失不小，由於一度被輝達除名，即便VR144根本尚未開始出貨，但川湖股價仍從去年4,400多元歷史高點回跌，一度跌破3,000元大關，最高跌幅達35%。

當時市場盛傳，若川湖同意授權輝達，將使毛利率及報價有下滑壓力，並培養更多供應對手，輝達也將要求川湖報價讓利，不過川湖24日公布董事會通過的2025年年報，除顯示第4季報價不僅沒下滑，毛利率也未受影響，還逆勢回升至76%，帶動全年毛利率維持76.05%，EPS更達103.23元，雙創歷史新高，並高於市場預估的93～96元左右水準，大摩也發布報告預期川湖今年在輝達伺服器平台市占率將持續成長。

一座GB200 NVL伺服器重量高達1,000公斤，導軌的強固攸關伺服器價值，GB300伺服器機櫃已在2025年第4季放量，機櫃重量將再攀高，為確保機櫃內伺服器在抽拉維修過程穩定耐用不變形，導軌角色更為吃重，在川湖不願釋出專利授權下，二三線導軌供應商必須靠自行研發產品，獲得輝達及客戶認可，而川湖則透過專利提告確保市占。

法人指出，川湖能衝上76%高毛利率，不僅GB300正在放量，川湖也同步供應ASIC伺服器如亞馬遜及微軟，加上美國休士頓廠今年中預計投產，台灣二廠也已經開始動工，預計今年底前量產，也將趕上出貨旺季。川湖將於25日召開法說會，對於與輝達的專利授權可望提供最新官方資訊。