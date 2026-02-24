資拓宏宇財報／2025年獲利1.53億元 每股賺2.08元
中華電信集團子公司資拓宏宇（6614）24日公告2025年財報，第4季歸屬於母公司業主淨利約0.9億元，第4季每股稅後純益為1.21元；2025年全年歸屬於母公司業主淨利約1.53億元，去年全年累計每股稅後純益2.08元，同時董事會決議針對去年獲利配息1.65元。
同時資拓宏宇也公告股東會召開日期為115年5月27日，股東會召開地點為臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室，召集事項包含公司章程修訂、董事選舉辦法修訂、全面改選董事以及解除新任董事競業禁止限制，停止過戶起始日期為115年3月29日，停止過戶截止日期為115年5月27日。
