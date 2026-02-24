快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

資拓宏宇財報／2025年獲利1.53億元 每股賺2.08元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

中華電信集團子公司資拓宏宇（6614）24日公告2025年財報，第4季歸屬於母公司業主淨利約0.9億元，第4季每股稅後純益為1.21元；2025年全年歸屬於母公司業主淨利約1.53億元，去年全年累計每股稅後純益2.08元，同時董事會決議針對去年獲利配息1.65元。

同時資拓宏宇也公告股東會召開日期為115年5月27日，股東會召開地點為臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室，召集事項包含公司章程修訂、董事選舉辦法修訂、全面改選董事以及解除新任董事競業禁止限制，停止過戶起始日期為115年3月29日，停止過戶截止日期為115年5月27日。

延伸閱讀

鑫科財報／2025年由盈轉虧、每股虧0.08元 2026年看好FOPLP載板需求

華為2025年營收破4兆元 再創新高

10區買氣逆勢殺出房市冰河期 新北市蛋黃區奪半數席次

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

相關新聞

市場低估台系CCL廠成長潛力 美銀大升台光電目標價至這個價位

美銀證券在最新釋出的「亞太科技硬體產業」報告中指出，受惠AI與一般伺服器、網通交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光...

南茂去年每股純益0.72元 仍透過資本公積每股配息1.23元

IC封裝廠南茂（8150）今日公布去年財報，全年稅後純益4.95元，每股純益0.72元。董事會通過仍透過資本公積挹注，每...

大立光2025年下半年每股配52元 全年度總計配發80元

鏡頭大廠大立光（3008）24日董事會通過去年下半年配息政策，預計每股配發現金股利52元，若加計去年上半年現金股利28元...

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

佳能、能率攻機器人 報捷

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。