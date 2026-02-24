融程電2025年獲利創新高 每股賺7.39元

工業電腦廠融程電今天公布2025全年財報，受惠於邊緣人工智慧（EdgeAI）驅動產業應用需求，營收、獲利與每股盈餘（EPS）同步創下歷史新高。

融程電2025年合併營收達新台幣36.41億元，年增19.1%；營業利益6.93億元，年增14.3%；稅後淨利5.91億元，年增5.6%；稅後每股盈餘7.39元。

融程電發布新聞稿表示，隨著生成式人工智慧（AI）技術由雲端運算平台逐步延伸至實體場域，邊緣AI運算平台與機器人控制系統整合在多元場域應用擴大布局，包括國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用需求持續升溫。

融程電指出，在多個成長引擎挹注下，目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。