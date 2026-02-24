融程電2025年獲利創新高 每股賺7.39元
工業電腦廠融程電今天公布2025全年財報，受惠於邊緣人工智慧（EdgeAI）驅動產業應用需求，營收、獲利與每股盈餘（EPS）同步創下歷史新高。
融程電2025年合併營收達新台幣36.41億元，年增19.1%；營業利益6.93億元，年增14.3%；稅後淨利5.91億元，年增5.6%；稅後每股盈餘7.39元。
融程電發布新聞稿表示，隨著生成式人工智慧（AI）技術由雲端運算平台逐步延伸至實體場域，邊緣AI運算平台與機器人控制系統整合在多元場域應用擴大布局，包括國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用需求持續升溫。
融程電指出，在多個成長引擎挹注下，目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。