瀚宇博2025年EPS達6.05元創近三年高檔 台灣精星獲利2.89億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
瀚宇博總座陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。記者尹慧中／攝影
瀚宇博總座陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。記者尹慧中／攝影

華科事業PCB廠商瀚宇博（5469）24日公布2025年歸屬母公司淨利29.23億元，年增2.5%，2025年每股稅後純益（EPS）為6.05元，創近三年高檔，同時華科事業旗下的PCBA廠商台灣精星（8183）24日也公布2025年歸屬母公司獲利，EPS為2.39元。

依據瀚宇博公布財報資訊，扣除2025年前三季累計歸屬母公司淨利23.80億元後，去年第4季單季淨利約5.43億元，季減少與年減少皆逾三成，在客戶拉貨與營運高峰過後，2025年第4季單季EPS為1.12元，低於去年第3季的2.26元。

華科事業旗下的PCBA廠商台灣精星24日也公布2025年歸屬母公司獲利2.89億元，EPS為2.39元，2025全年獲利較年衰退約26.7%，主要受到上半年車用客戶價格調整等干擾。扣除2025年前三季累計歸屬母公司淨利1.16億元，2025年第4季單季歸屬母公司淨利約1.71億元超越前三季表現，季增45.4%，年減3.9%，單季EPS約為1.43元。

相關新聞

市場低估台系CCL廠成長潛力 美銀大升台光電目標價至這個價位

美銀證券在最新釋出的「亞太科技硬體產業」報告中指出，受惠AI與一般伺服器、網通交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光...

南茂去年每股純益0.72元 仍透過資本公積每股配息1.23元

IC封裝廠南茂（8150）今日公布去年財報，全年稅後純益4.95元，每股純益0.72元。董事會通過仍透過資本公積挹注，每...

大立光2025年下半年每股配52元 全年度總計配發80元

鏡頭大廠大立光（3008）24日董事會通過去年下半年配息政策，預計每股配發現金股利52元，若加計去年上半年現金股利28元...

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

佳能、能率攻機器人 報捷

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人...

