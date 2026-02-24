瀚宇博2025年EPS達6.05元創近三年高檔 台灣精星獲利2.89億元
華科事業PCB廠商瀚宇博（5469）24日公布2025年歸屬母公司淨利29.23億元，年增2.5%，2025年每股稅後純益（EPS）為6.05元，創近三年高檔，同時華科事業旗下的PCBA廠商台灣精星（8183）24日也公布2025年歸屬母公司獲利，EPS為2.39元。
依據瀚宇博公布財報資訊，扣除2025年前三季累計歸屬母公司淨利23.80億元後，去年第4季單季淨利約5.43億元，季減少與年減少皆逾三成，在客戶拉貨與營運高峰過後，2025年第4季單季EPS為1.12元，低於去年第3季的2.26元。
華科事業旗下的PCBA廠商台灣精星24日也公布2025年歸屬母公司獲利2.89億元，EPS為2.39元，2025全年獲利較年衰退約26.7%，主要受到上半年車用客戶價格調整等干擾。扣除2025年前三季累計歸屬母公司淨利1.16億元，2025年第4季單季歸屬母公司淨利約1.71億元超越前三季表現，季增45.4%，年減3.9%，單季EPS約為1.43元。
