市場低估台系CCL廠成長潛力 美銀大升台光電目標價至這個價位

美銀證券在最新釋出的「亞太科技硬體產業」報告中指出，受惠AI與一般伺服器、網通交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光電（2383）、台燿（6274）的成長潛力，因此建議「買進」，並上調目標價至3,000元、760元。

台股金馬年新春開紅盤後強勢大漲，各績優族群紛紛強彈，其中在PCB領域中，包括ABF載板、銅箔基板（CCL）、及玻纖紗／玻纖布等備受矚目，特別是CCL族群股價漲不停，更是市場高度關注的焦點。

美銀科技產業分析師楊哲瑋指出，受惠規格持續升級與出貨強勁成長，這波CCL產業的需求與平均銷售單價（ASP）呈現「「更強、更久」的成長態勢，市場似乎低估了景氣的強勁程度與台廠營收的成長潛力。

有鑒於M7、M8、M9等級CCL材料的ASP明顯上升，楊哲瑋預期2025–2027 年台光電與台燿的ASP年複合成長率（CAGR）分別達20%–25%、約25%，而產能CAGR則分別達25%–30%與10%–15%。

在ASP不斷上升、產能也持續擴張下，楊哲瑋預估2025–2027年台光電與台燿的營收CAGR將分別達到50%、40%，並因此上調二家公司今明二年每股稅後純益（EPS）各18%-22%、7%-13%。

楊哲瑋指出，由於產品組合中，中高階CCL占比持續提升，可支撐2026–2027 年ASP與毛利率進一步擴張，加上台光電具備技術領先與產能／產出規模化優勢，台燿則受惠於 AI 伺服器需求外溢效應，因此二家公司均建議「買進」。

目標價方面，隨著兩家公司預期將於2027年前展現更高EPS CAGR、更佳 ROE（股東權益報酬率）與股息殖利率，因此評價重估上修，其中台光電目標價由2,300元大升至3,000元，居內外資最高，台燿則由665元升至760元。