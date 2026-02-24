瑞鼎2025年獲利創5年新低 每股擬配息14.6元

顯示驅動IC廠瑞鼎2025年稅後淨利新台幣13.8億元，創下5年來新低，每股純益18.24元，董事會決議每股配發現金股利14.6元。

受淡季效應影響，瑞鼎2025年第4季營收滑落至52.9億元，季減2.5%，稅後淨利3.2億元，季減8.4%，每股純益4.15元。

瑞鼎2025年總營收224億元，年減8.1%，稅後淨利13.8億元，年減34.1%，每股純益18.24元，董事會今天決議每股配發14.6元現金股利。

展望2026年第1季，瑞鼎表示，產業仍處於淡季，中小尺寸驅動IC需求較弱，不過大尺寸驅動IC受部分客戶提前備貨帶動，整體營運動能較2025年第4季持平至約略成長。

瑞鼎指出，大尺寸驅動IC的電視應用約為持平，桌上型顯示器與筆記型電腦品牌廠因記憶體價格上漲，要求供應鏈提前備貨，使得需求動能較強。

至於中小尺寸主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC需求仍處淡季，其中智慧手機需求受記憶體價格上漲影響，客戶備貨態度趨於保守，AMOLED驅動IC拉貨動能偏弱。

瑞鼎表示，穿戴產品在客戶滲透率持續提升與擴大應用場景帶動下，2026年第1季出貨動能可望延續；車用工控驅動IC需求將維持穩健。