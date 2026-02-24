快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

瑞鼎2025年獲利創5年新低 每股擬配息14.6元

中央社／ 新竹24日電

顯示驅動IC廠瑞鼎2025年稅後淨利新台幣13.8億元，創下5年來新低，每股純益18.24元，董事會決議每股配發現金股利14.6元。

受淡季效應影響，瑞鼎2025年第4季營收滑落至52.9億元，季減2.5%，稅後淨利3.2億元，季減8.4%，每股純益4.15元。

瑞鼎2025年總營收224億元，年減8.1%，稅後淨利13.8億元，年減34.1%，每股純益18.24元，董事會今天決議每股配發14.6元現金股利。

展望2026年第1季，瑞鼎表示，產業仍處於淡季，中小尺寸驅動IC需求較弱，不過大尺寸驅動IC受部分客戶提前備貨帶動，整體營運動能較2025年第4季持平至約略成長。

瑞鼎指出，大尺寸驅動IC的電視應用約為持平，桌上型顯示器與筆記型電腦品牌廠因記憶體價格上漲，要求供應鏈提前備貨，使得需求動能較強。

至於中小尺寸主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC需求仍處淡季，其中智慧手機需求受記憶體價格上漲影響，客戶備貨態度趨於保守，AMOLED驅動IC拉貨動能偏弱。

瑞鼎表示，穿戴產品在客戶滲透率持續提升與擴大應用場景帶動下，2026年第1季出貨動能可望延續；車用工控驅動IC需求將維持穩健。

瑞鼎

延伸閱讀

宜鼎推CXL AIC擴充卡 鎖定邊緣運算記憶體擴充需求

南茂：看好記憶體封測動能 第1季再調漲報價

華為2025年營收破4兆元 再創新高

00735績效封王！近1年報酬率衝90.38% 法人看好吃滿台、韓股記憶體利多

相關新聞

市場低估台系CCL廠成長潛力 美銀大升台光電目標價至這個價位

美銀證券在最新釋出的「亞太科技硬體產業」報告中指出，受惠AI與一般伺服器、網通交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光...

南茂去年每股純益0.72元 仍透過資本公積每股配息1.23元

IC封裝廠南茂（8150）今日公布去年財報，全年稅後純益4.95元，每股純益0.72元。董事會通過仍透過資本公積挹注，每...

大立光2025年下半年每股配52元 全年度總計配發80元

鏡頭大廠大立光（3008）24日董事會通過去年下半年配息政策，預計每股配發現金股利52元，若加計去年上半年現金股利28元...

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

佳能、能率攻機器人 報捷

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。