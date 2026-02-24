瑞鼎2025年獲利創5年新低 每股擬配息14.6元
顯示驅動IC廠瑞鼎2025年稅後淨利新台幣13.8億元，創下5年來新低，每股純益18.24元，董事會決議每股配發現金股利14.6元。
受淡季效應影響，瑞鼎2025年第4季營收滑落至52.9億元，季減2.5%，稅後淨利3.2億元，季減8.4%，每股純益4.15元。
瑞鼎2025年總營收224億元，年減8.1%，稅後淨利13.8億元，年減34.1%，每股純益18.24元，董事會今天決議每股配發14.6元現金股利。
展望2026年第1季，瑞鼎表示，產業仍處於淡季，中小尺寸驅動IC需求較弱，不過大尺寸驅動IC受部分客戶提前備貨帶動，整體營運動能較2025年第4季持平至約略成長。
瑞鼎指出，大尺寸驅動IC的電視應用約為持平，桌上型顯示器與筆記型電腦品牌廠因記憶體價格上漲，要求供應鏈提前備貨，使得需求動能較強。
至於中小尺寸主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC需求仍處淡季，其中智慧手機需求受記憶體價格上漲影響，客戶備貨態度趨於保守，AMOLED驅動IC拉貨動能偏弱。
瑞鼎表示，穿戴產品在客戶滲透率持續提升與擴大應用場景帶動下，2026年第1季出貨動能可望延續；車用工控驅動IC需求將維持穩健。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。