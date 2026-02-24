快訊

南茂去年每股純益0.72元 仍透過資本公積每股配息1.23元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南茂董事長鄭世杰。圖／南茂提供
南茂董事長鄭世杰。圖／南茂提供

IC封裝廠南茂（8150）今日公布去年財報，全年稅後純益4.95元，每股純益0.72元。董事會通過仍透過資本公積挹注，每股配息1.23元，以今日收盤價59.1元計算，現金殖利率2.1%。

南茂今日也舉行線上法說會，公布去年營運成果及董事會決議，並說明未來營運展望。

南茂董事長鄭世杰表示，受惠AI推升記憶體強勁需求，南茂除了首季因工作天數減少可能向下修正外，看好今年營運表現，下半年也將優於上半年表現。

南茂去年資本支出36.66億元，其中去年第4季即達17.1億元，其中逾五成用於增加混合訊號與記憶體產能、20.6%用於邏輯元件封裝、16.5%面板驅動IC（DDIC）。

受到金價飆漲影響，南茂本季已針對記憶體客戶調漲封裝報價，公司不揭露漲幅，強調個別客戶有不同的差異，估計漲幅在中個位數左右。

