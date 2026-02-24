南電財報／去年獲利19.47億元 EPS 3.01元、配息2元
PCB載板廠商南電（8046）今日公布去年財報，去年歸屬母公司淨利約19.47億元，去年全年累計每股稅後純益為3.01元，較前一年度僅0.32元改善。另外董事會拍板對去年獲利配息2元。
此外南電今也公告股東會召開日期：115/05/14，股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段338號公司錦興廠，召集事包含討論事項為擬解除公司新任董事競業禁止之限制，以及公司董事任期將屆滿，請依法改選案。停止過戶起始日期：115/03/16。停止過戶截止日期：115/05/14。
