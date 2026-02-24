快訊

南電財報／去年獲利19.47億元 EPS 3.01元、配息2元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
南電總座呂連瑞先前在法說會上提到展望。記者尹慧中／攝影
南電總座呂連瑞先前在法說會上提到展望。記者尹慧中／攝影

PCB載板廠商南電（8046）今日公布去年財報，去年歸屬母公司淨利約19.47億元，去年全年累計每股稅後純益為3.01元，較前一年度僅0.32元改善。另外董事會拍板對去年獲利配息2元。

此外南電今也公告股東會召開日期：115/05/14，股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段338號公司錦興廠，召集事包含討論事項為擬解除公司新任董事競業禁止之限制，以及公司董事任期將屆滿，請依法改選案。停止過戶起始日期：115/03/16。停止過戶截止日期：115/05/14。

延伸閱讀

相關新聞

市場低估台系CCL廠成長潛力 美銀大升台光電目標價至這個價位

美銀證券在最新釋出的「亞太科技硬體產業」報告中指出，受惠AI與一般伺服器、網通交換器、低軌衛星等需求強勁，市場低估了台光...

南茂去年每股純益0.72元 仍透過資本公積每股配息1.23元

IC封裝廠南茂（8150）今日公布去年財報，全年稅後純益4.95元，每股純益0.72元。董事會通過仍透過資本公積挹注，每...

大立光2025年下半年每股配52元 全年度總計配發80元

鏡頭大廠大立光（3008）24日董事會通過去年下半年配息政策，預計每股配發現金股利52元，若加計去年上半年現金股利28元...

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

佳能、能率攻機器人 報捷

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人...

