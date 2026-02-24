快訊

大立光2025年下半年每股配52元 全年度總計配發80元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
大立光。圖／聯合報系資料照片
大立光。圖／聯合報系資料照片

鏡頭大廠大立光（3008）24日董事會通過去年下半年配息政策，預計每股配發現金股利52元，若加計去年上半年現金股利28元，去年度全年每股配息達80元，略低於2024年全年現金股利97.5元。

大立光今年元月營收54.99億元，月減2%、年增11%，為同期新高，優於預期。大立光表示，由於農曆過年工作天數減少，估計2月拉貨動能將較元月下滑。

市場分析，因記憶體吃緊以及農曆過年品牌廠提前拉貨效應，加上iPhone熱銷等，帶動大立光元月營收優於預期。另外，蘋果傳將在2月推出iPhone 17e，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），搶攻平價市場，為大立光淡季營運添柴火。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前在法說會表示，進入傳統淡季，本季產能利用率「沒有那麼緊」，但下半年產能已規劃好，並證實可變光圈鏡頭第3季開始出貨。市場預期，下半年新一代iPhone 18將首度搭載可變光圈鏡頭，讓成像品質有感升級，有助於提升ASP，為大立光全年獲利挹注強勁動能。

大立光

