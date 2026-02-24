川湖財報／2025年獲利98.37億元創新高 EPS 103.23元亦創高

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

川湖（2059）24日公布2025年稅後純益98.37億元，創歷史新高，年增59.82%，2025年每股稅後純益（EPS）為103.23元，2024年EPS為64.59元。展望今年，隨著AI伺服器滑軌持續擴大出貨，可望再戰新高。

川湖2025年第4季稅後純益為35.15億元，創單季新高，季增9.9%，年增62.9%；2025年第4季EPS為36.88元，2025年第3季EPS為33.55元，2024年第4季EPS為22.64元。

川湖將在25日舉行法說會，說明2026年的業績展望。

