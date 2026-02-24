ABF載板供不應求 長廣有戲
三段式真空壓模機龍頭廠商長廣（7795）受ABF載板行情帶旺，24日股價收盤大漲8.92%，以415元作收。長廣日前表示，預估今年全球ABF載板將持續供不應求，樂看今年營運。
據了解，摩根士丹利（大摩）近日在最新報告中指出，ABF載板2027年將出現供給短缺，廠商獲利有望倍數成長，並上調台廠欣興（3037）、南電（8046）評等至「優於大盤」，法人更指出，缺貨情況將一路延續至2030年。
長廣穩居三段式真空壓模機市占龍頭。總經理岩田和敏表示，該公司長期深耕IC載板製程設備，核心產品高階ABF載板用真空壓膜機幾乎獨占全球，在產業鏈中具有不可取代的地位。
展望今年，長廣表示，隨著人工智慧（AI）伺服器出貨量大幅增加，所需ABF面積亦隨之提升，使ABF需求隨之大增，預計今年ABF市場重返供不應求。長廣日前指出，因應AI伺服器需求之三段式90噸真空壓膜機，已陸續獲一線載板、CCL廠與PCB日廠訂單，預計今年年一線載板廠亦將進一步陸續下單。
長廣元月營收1.28億元，年減14.47%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。