美國防新銳 Shield AI助力台灣無人機 法人點名四檔受惠

中科院日前宣布與美國國防新銳Shield AI簽約，雙方攜手推動AI飛控無人系統的研發、驗證與部署。投顧法人點名，包括穩懋（3105）、全訊（5222）、昇佳電子（6732）、義隆（2458）等四家台廠將是主要受惠者。

根據中科院透過新聞稿發布的合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展自主研製的AI飛控系統，應用於自主任務執行及多系統、蜂群式協同作戰，讓單一操作人員可於地面控制站同時監控與指揮多套無人系統。

這次合作整合Hivemind軟體開發套件（SDK）至本土載台，並透過Shield AI提供的即用型整合方案，在多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援人力受限情境下的長時間任務運用。

金控旗下投顧法人分析，消耗戰與工業生產與快速補充能力中的戰爭中，蜂群技術重要性將再次凸顯。

法人認為，未來隨國防部軍費支出的提升，包括軍用商規無人機標案 以及無人船艇標案，都將有望出現對於導控無人載具數量的要求，甚至達蜂群標準的軟硬體標準。

Shield AI於2025年宣布與漢翔（2634）簽署團隊合作協議，已於台灣部署、支援並維運相關產品，並正式啟用台北新辦公室。這次再與中科院合作，Shield AI可謂相當支持深耕台灣及相關防衛產業生態系的承諾。

在受惠台廠方面，昇佳電子具備IMU慣性量測單元量產能力，結合感測、GPS 與演算法，將專攻低成本一次性自殺無人機的飛控系統；義隆以輕量化、低功耗等特色搭配自家演算法，預期同合作夥伴打入無人機低階鏡頭。

通訊系統部分，近期開始逐步進行自研晶片，PA廠商包括穩懋、全訊未來有望打入中長距離圖傳、通訊系統提供本土在地解決方案。