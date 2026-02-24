快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

美國防新銳 Shield AI助力台灣無人機 法人點名四檔受惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中科院日前宣布與美國國防新銳Shield AI簽約，雙方攜手推動AI飛控無人系統的研發、驗證與部署。投顧法人點名，包括穩懋（3105）、全訊（5222）、昇佳電子（6732）、義隆（2458）等四家台廠將是主要受惠者。

根據中科院透過新聞稿發布的合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展自主研製的AI飛控系統，應用於自主任務執行及多系統、蜂群式協同作戰，讓單一操作人員可於地面控制站同時監控與指揮多套無人系統。

這次合作整合Hivemind軟體開發套件（SDK）至本土載台，並透過Shield AI提供的即用型整合方案，在多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援人力受限情境下的長時間任務運用。

金控旗下投顧法人分析，消耗戰與工業生產與快速補充能力中的戰爭中，蜂群技術重要性將再次凸顯。

法人認為，未來隨國防部軍費支出的提升，包括軍用商規無人機標案 以及無人船艇標案，都將有望出現對於導控無人載具數量的要求，甚至達蜂群標準的軟硬體標準。

Shield AI於2025年宣布與漢翔（2634）簽署團隊合作協議，已於台灣部署、支援並維運相關產品，並正式啟用台北新辦公室。這次再與中科院合作，Shield AI可謂相當支持深耕台灣及相關防衛產業生態系的承諾。

在受惠台廠方面，昇佳電子具備IMU慣性量測單元量產能力，結合感測、GPS 與演算法，將專攻低成本一次性自殺無人機的飛控系統；義隆以輕量化、低功耗等特色搭配自家演算法，預期同合作夥伴打入無人機低階鏡頭。

通訊系統部分，近期開始逐步進行自研晶片，PA廠商包括穩懋、全訊未來有望打入中長距離圖傳、通訊系統提供本土在地解決方案。

AI 中科 無人機

延伸閱讀

弘凱切入新應用 添動能

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

俄烏戰明日滿4年！首爾俄國使館突掛巨大布條寫1句話 韓國抗議被無視

日媒：日本擬修訂防空體制 因應無人機威脅

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

佳能、能率攻機器人 報捷

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人...

東科2025年賺一股本

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（23）日公告去年稅後純益7.99億元，年減16%，每股純益1...

光罩元月獲利近1億元

光罩（2338）集團整合策略發酵，公司表示，自結元月獲利近1億元，顯示經營趨勢明確向上，同時，先進封裝大尺寸光罩將於下半...

弘凱切入新應用 添動能

弘凱（5244）聚焦車用、ICLED與智能感測三大產品線，隨高毛利產品比重拉升，獲利結構可望進一步優化。公司積極布局新興...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。