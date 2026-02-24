政策大紅包！屋頂發電8月強制上路 聯合再生、茂迪高掛漲停

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

行政院公告《再生能源發展條例》修正案，確定8月1日起新建物屋頂強制安裝太陽能，「屋頂發電」可望正式成為建築標配。受此利多激勵，太陽能龍頭聯合再生（3576）、茂迪（6244）24日雙雙急拉漲停，族群暖烘烘。

行政院於2月23日正式公告子法，規範自今年8月1日起，凡新建、增建或改建的建築物，建築面積達1000平方公尺（約300坪）以上者，均強制設置太陽光電設備。依照每20平方公尺設置1瓩（kW）的計算基準，符合標準的建物至少須裝設50kW的光電板。此舉被業界視為太陽能產業的「大紅包」，有望穩定推升聯合再生、元晶（6443）等本土模組廠的內需出貨動能，為太陽能族群注入強心針。

台股24日盤中狂飆逾900點，在資金瘋狂湧入電子股的同時，政策題材加持的太陽能族群表現毫不遜色。聯合再生在法規時程確立後，買盤迅速湧入，與茂迪攜手攻上漲停鎖死。從籌碼面觀察，外資與自營商23日即聯手回補聯合再生6591張、茂迪6,555張，法人卡位動作精準，帶動元晶、太極（4934）、國碩（2406）等二線族群聯袂揚升，寫下近期綠能族群少見的火熱氣氛。

身為國內產能龍頭，聯合再生除受益於內需政策外，也積極搶攻次世代技術。聯合再生首度發表大尺寸「鈣鈦礦矽晶疊層TOPCon模組」，透過與國外材料夥伴合作，已成功將轉換效率提升至26%。雖然業者坦言鈣鈦礦技術在壽命與面積化方面仍有待突破，距離全面商用化仍有一段路要走，但聯合再生在技術研發上的領先，已使其在未來高效能模組市場中占據有利位置。

根據新規，並非所有建築都納入強制範圍。法規明文排除如宗教建築、殯葬設施、危險物品儲存設施及受光條件不佳的特殊個案。法人分析，隨著8月上路時程逼近，市場將聚焦具備大尺寸模組產能與技術優勢的指標股。聯合再生憑藉著技術領先與穩定的內需市佔，在這一波「建築綠化」浪潮中，獲利能力可否隨出貨量同步提升，以及轉機題材是否逐步實現，值得投資人持續追蹤觀察。

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

佳能、能率攻機器人 報捷

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人...

東科2025年賺一股本

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（23）日公告去年稅後純益7.99億元，年減16%，每股純益1...

光罩元月獲利近1億元

光罩（2338）集團整合策略發酵，公司表示，自結元月獲利近1億元，顯示經營趨勢明確向上，同時，先進封裝大尺寸光罩將於下半...

弘凱切入新應用 添動能

弘凱（5244）聚焦車用、ICLED與智能感測三大產品線，隨高毛利產品比重拉升，獲利結構可望進一步優化。公司積極布局新興...

