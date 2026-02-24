欣興法說會倒數 PCB載板廠再掀比價行情 材料耗材同旺

載板龍頭欣興（3037）法說會倒數計時，展望備受關注，24日法說會行情提前暖身，也激勵PCB載板廠再掀比價行情，南電（8046）、景碩（3189）率先亮燈漲停，臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、騰輝（6672）以及尖點（8021）、富喬（1815）、榮科（4989）、金居（8358）等材料耗材同樣股價活跳跳。

欣興預計於2月25日14時召開法說，說明114年度第4季財務暨營運報告，24日將在董事會後公布財報與相關議案。

欣興日前曾公告因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，自結2025年12月稅前10.49億元、年增1,628%，淨利11.85億元、年增2,770%，單月自結EPS為0.78元。

PCB產業是台灣第三大兆元產業，PCB族群同步受惠AI商機。機構預估，2026年台廠PCB產值可望再衝高，突破1.3兆元大關，業界看好，PCB龍頭臻鼎、載板龍頭欣興、伺服板龍頭金像電（2368）、HDI龍頭華通（2313）、健鼎（3044）、景碩等營運可望持續增長。

隨著AI新世代平台帶動銅箔基板（CCL）材料升級趨勢持續，台光電、台燿、聯茂與騰輝等挹注產業產值提升，法人看好，2026年相關PCB族群配息同步挑戰新高。