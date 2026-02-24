台股噴900點創高！記憶體雙強助陣 旺宏打趴外資賣壓、力積電衝人氣王

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股24日盤中大漲近900點改寫新高，記憶體族續熱助陣，其中旺宏（2337）率先攻上113.5漲停價、再創新高；力積電（6770）獲外資重押、盤中也掛上紅燈，雙雄成為盤面資金追逐焦點，群聯（8299）等緊追在後。

在台積電（2330）領軍創高帶動下，電子權值軍團士氣高昂。力積電盤中強攻，成交量急遽放大，躍居人氣王；旺宏率先鎖住漲停，帶動記憶體族群氣勢。兩檔個股分別代表「籌碼回流」與「漲價動能」雙主軸，成為多頭指標。並帶動華邦電（2344）強漲逾6%，南亞科（2408）也重返300元大關之上。

從籌碼面觀察，外資23日大舉買超力積電61,502張，買盤力道明顯，市場解讀為提前布局其AI記憶體合作題材與國際技術結盟效益。相較之下，旺宏雖遭外資賣超33,890張，呈現「漲多調節」態勢，但股價仍強勢鎖漲停，顯示短線資金承接力道不弱。

基本面題材上，力積電近年積極轉型，除深化與英特爾、軟銀集團合作布局下世代AI記憶體外，也透過海外技術授權強化輕資產模式，市場期待其由成熟製程代工廠升級為AI供應鏈整合角色，為評價帶來重估空間。

旺宏則受惠記憶體報價走揚與庫存去化效益，股價自2025年底約40元起漲，至今漲幅已超過183%，均線呈多頭排列，量能維持高檔。不過，由於與季線乖離擴大，短線震盪風險升溫，若量能轉弱，須留意反壓是否增強。

法人指出，力積電走的是「題材＋外資回補」路線，旺宏則屬「漲價循環＋動能交易」代表。兩者雖同屬記憶體族群，但操作邏輯與籌碼結構不同。在AI記憶體長線想像加持下，族群仍具輪動空間，惟短線漲幅已大，投資人宜緊盯外資動向與量價變化。

記憶體 旺宏 力積

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

佳能、能率攻機器人 報捷

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人...

東科2025年賺一股本

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（23）日公告去年稅後純益7.99億元，年減16%，每股純益1...

光罩元月獲利近1億元

光罩（2338）集團整合策略發酵，公司表示，自結元月獲利近1億元，顯示經營趨勢明確向上，同時，先進封裝大尺寸光罩將於下半...

弘凱切入新應用 添動能

弘凱（5244）聚焦車用、ICLED與智能感測三大產品線，隨高毛利產品比重拉升，獲利結構可望進一步優化。公司積極布局新興...

