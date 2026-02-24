外資抱過年股 出鋒頭

外資在台股封關前買超股成為昨（23）日開紅盤相對強勢股，臺灣證券交易所統計，蛇年封關當周，外資在集中市場總買進金額8,193.54億元，總賣出金額6,865.14億元，買超1,328.4億元，買超前五大為凱基金（2883）、友達、旺宏、台新新光金、中鋼，達5.6至10.8萬張不等。

證交所資料顯示，今年初以來至2月11日止，外資總買進金額為7兆4,956.87億元，總賣出金額7兆4,626.4億元，累計買超330.47億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為53兆8,821.46億元，占全體上市股票市值49.21%，較2月6日的50兆2,706.31億元，增加3兆6,115.15億元。

封關當周外資自集中市場買超最多前十名上市公司依序為凱基金、友達、旺宏、台新新光金、中鋼、鴻海、南亞、聯電、華航、三商壽等。