快訊

年後轉職潮！AI技能成求職標配 看到缺工就跳槽…小心風險

台達電 兩檔火紅

經濟日報／ 記者何佩儒整理

台達電（2308）因AI伺服器電源訂單強勁，法人看好在產品組合優化帶動下，預估台達電第1季毛利率、營業利益率將持續提升，全年AI伺服器電源營收可望倍增，後市營運依然可期。

法人分析，台達電主要成長動能來自AI伺服器電源，受惠輝達的Vera Rubin預計採用12~18kW電源供應器（PSU），相較GB200／GB300，每機價值含量提升。

其次，AWS預計第2季開始採用48V電源，加上400V DC 及800V DC電源櫃可望從下半年貢獻營收。液冷部分，法人預估台達電今年該項營收仍將有逾50%的年增率。

權證發行商表示，看好台達電的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台達電 營收 伺服器

延伸閱讀

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

馬年開紅盤獲利了結賣壓出籠 台股以33773點作收、漲167點

輝達恐陷財報魔咒？華爾街憂：成績再好 股價也難漲

台達電、友達 認購聚光

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

就市論勢／半導體股 炙手可熱

台股持續受惠AI出口熱潮帶動，主計總處預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，GDP規模將突破1兆美元，外需成為經濟成長主要動力，又以AI相關出口及半導體產業扮演經濟火車頭。

欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，...

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。