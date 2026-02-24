台達電 兩檔火紅
台達電（2308）因AI伺服器電源訂單強勁，法人看好在產品組合優化帶動下，預估台達電第1季毛利率、營業利益率將持續提升，全年AI伺服器電源營收可望倍增，後市營運依然可期。
法人分析，台達電主要成長動能來自AI伺服器電源，受惠輝達的Vera Rubin預計採用12~18kW電源供應器（PSU），相較GB200／GB300，每機價值含量提升。
其次，AWS預計第2季開始採用48V電源，加上400V DC 及800V DC電源櫃可望從下半年貢獻營收。液冷部分，法人預估台達電今年該項營收仍將有逾50%的年增率。
權證發行商表示，看好台達電的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。
（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
