台光電 挑長天期

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台光電（2383）受惠於AI的強勁需求，高階應用需求持續擴大，營運動能增溫，法人對其維持「買進」評等。

法人指出，ASIC、低軌道衛星、一般伺服器及輝達（NVIDIA）AI伺服器均將迎來規格升級，帶動台光電產品平均售價（ASP）與毛利率上揚。隨著終端產品規格全面升級，預期將帶動台光電CCL價格顯著提升。低軌道衛星地面設備自今年起將逐步由M6升級至M7，台光電受惠衛星需求強勁與市占率攀升。此外，AWS T3目前已小量生產，預估將於2026年第2季放量，進一步挹注營運表現。

權證發行商建議，看好台光電後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台光電 權證

