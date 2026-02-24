台特化 選逾120天

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（23）日金馬年新春開紅盤，盤面個股漲多跌少。其中，台特化（4772）股價大漲超過半根停板，終止1月中旬以來的頹勢，頗有蓄勢發動新一波多頭攻勢的跡象，表現相當亮麗搶眼。

2奈米製程正式導入GAA架構，帶動對於薄膜沉積精準度的要求，在技術門檻提高下，原子層沉積（ALD）技術成為關鍵的製程工具。其中，前驅物（Precursor）是整個薄膜沉積製程的關鍵核心。

台特化是半導體特殊氣體龍頭廠，跨足技術門檻更高的ALD前驅物市場，大舉分食長期由歐美與日本大型材料廠主導的市場，前景看俏。

權證發行商建議，看好台特化後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距到期日超過120天的認購權證進行布局。

（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 市場

延伸閱讀

台達電、友達 認購聚光

長榮航太、龍德 四檔夯

科技感滿滿！宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演

台特化獲利穩步向上

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

就市論勢／半導體股 炙手可熱

台股持續受惠AI出口熱潮帶動，主計總處預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，GDP規模將突破1兆美元，外需成為經濟成長主要動力，又以AI相關出口及半導體產業扮演經濟火車頭。

欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，...

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。