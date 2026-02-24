台特化 選逾120天

台股昨（23）日金馬年新春開紅盤，盤面個股漲多跌少。其中，台特化（4772）股價大漲超過半根停板，終止1月中旬以來的頹勢，頗有蓄勢發動新一波多頭攻勢的跡象，表現相當亮麗搶眼。

2奈米製程正式導入GAA架構，帶動對於薄膜沉積精準度的要求，在技術門檻提高下，原子層沉積（ALD）技術成為關鍵的製程工具。其中，前驅物（Precursor）是整個薄膜沉積製程的關鍵核心。

台特化是半導體特殊氣體龍頭廠，跨足技術門檻更高的ALD前驅物市場，大舉分食長期由歐美與日本大型材料廠主導的市場，前景看俏。

權證發行商建議，看好台特化後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距到期日超過120天的認購權證進行布局。

（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。