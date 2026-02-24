日月光、南電 四檔活跳跳

人工智慧（AI）題材延燒，相關供應鏈百花齊放。法人看好獲外資青睞且基本面獲利穩健的個股，包括日月光（3711）、南電（8046）等行情動能十足，成為台股布局新熱點。

觀察2月以來外資法人發布的最新報告中，獲得「優於大盤」及「買進」評等，加上元月營收穩健、今年來三大法人買超千張以上、且股價漲幅達雙位數的個股，包括：日月光投控、南電、力積電、聯發科、台達電、鴻勁等，皆有望成為追捧焦點。

日月光今年來兩度獲得美系外資證券調升目標價，1月初先由228元升至308元、近期再調升至338元，主要看好日月光高階先進封裝業務（LEAP）營收後市可期；此外，強勁的資本支出將支撐未來成長，日月光2026年資本支出將較2025年增加15億美元，達70億美元，擴產計畫積極，可見台灣封測（OSAT）業者正全力擴充產能，以因應強勁需求。

南電方面，統計截至23日，股價今年來漲89.8%。值得注意的是，美系外資證券近日將南電投資評等一舉連升兩級至「買進」，預期南電2026、2027年復甦動能可望延續，每股純益（EPS）預估分別大幅上調47%與72%。成長動能主要來自兩大面向：一是網通與伺服器客戶需求回溫；二是AI ASIC需求外溢效應發酵，帶動高階載板接單動能回升。

權證發行商建議，看好日月光、南電後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過120天等相關認購權證進行布局。