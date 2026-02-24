弘凱切入新應用 添動能

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

弘凱（5244）聚焦車用、ICLED與智能感測三大產品線，隨高毛利產品比重拉升，獲利結構可望進一步優化。公司積極布局新興應用，其中ICLED已切入美系人形機器人供應鏈，加上無人機新業務預計下半年啟動出貨，在新舊產品銜接下，有望為全年營運注入成長動能。

弘凱指出，車用新產品布局進度明確，針對降本需求的LinLight及CAN通訊架構ETR產品，預計本季量產，有望取代傳統微控制器架構。

目前該公司車用單季營收占比已近五成，隨乘用車氛圍燈滲透率提高，加上元件陸續送樣至歐美及亞洲一階（Tier 1）車廠，預期車用領域將持續拉升獲利表現。

弘凱表示，ICLED已成功獲得美系人形機器人導入設計，由於該產品具備自帶驅動特性，能大幅減少機器人內部的線束空間，單台機器人需使用上百顆發光單元，預計下半年將迎來顯著營收貢獻。至於無人機產品則靜待客戶審廠，同樣看好於下半年進一步發酵。

機器人 無人機 布局

