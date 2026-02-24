中鴻加強產銷布局

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鴻（2014）昨（23）日開工祈福，董事長朱敏表示，面對全球關稅變局與產業挑戰，中鴻將勇於應變，精準掌握市場契機，加強產銷布局、降低成本，全力衝刺營運表現。

朱敏指出，金開年，祈願新的一年營運順遂、生產穩定、業績長紅，歡喜迎接金馬年，為股東、客戶與員工創造最大價值。

法人表示，中鴻是中鋼集團重要子公司，在國內鋼鐵市場占有舉足輕重地位，其強大的集團垂直整合與原料支撐，成為中鴻最大的競爭優勢。

主因在於鋼鐵產業中，料源決定營運的穩定性與成本競爭力，中鴻所需扁鋼胚半成品原料主要由中鋼及日本制鐵供應，相較於其他獨立單軋廠需在國際現貨市場尋覓料源，中鴻能獲得更穩定的供應量與議價空間。

此外，中鴻具生產規模與靈活的產線配置，有完整的熱軋、冷軋、鍍鋅及鋼管產線，能同時提供熱軋、冷軋等原料給裕鐵、燁輝、盛餘等單軋廠，扮演國內重要的鐵源供應角色。

中鴻 市場

延伸閱讀

金馬年首周22檔台股ETF除息 有4檔年化配息率逾10%

中鴻鋼鐵23日開工祈福 董事長朱敏全力衝刺績效

金馬年紅包放大術 這檔半導體ETF跟著熱門題材賺、年化配息衝12%

台積ADR封關期間漲逾2%…台股金馬年開紅盤 蓄勢衝關34K

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

就市論勢／半導體股 炙手可熱

台股持續受惠AI出口熱潮帶動，主計總處預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，GDP規模將突破1兆美元，外需成為經濟成長主要動力，又以AI相關出口及半導體產業扮演經濟火車頭。

欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，...

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。