中鴻加強產銷布局
中鴻（2014）昨（23）日開工祈福，董事長朱敏表示，面對全球關稅變局與產業挑戰，中鴻將勇於應變，精準掌握市場契機，加強產銷布局、降低成本，全力衝刺營運表現。
朱敏指出，金馬開年，祈願新的一年營運順遂、生產穩定、業績長紅，歡喜迎接金馬年，為股東、客戶與員工創造最大價值。
法人表示，中鴻是中鋼集團重要子公司，在國內鋼鐵市場占有舉足輕重地位，其強大的集團垂直整合與原料支撐，成為中鴻最大的競爭優勢。
主因在於鋼鐵產業中，料源決定營運的穩定性與成本競爭力，中鴻所需扁鋼胚半成品原料主要由中鋼及日本制鐵供應，相較於其他獨立單軋廠需在國際現貨市場尋覓料源，中鴻能獲得更穩定的供應量與議價空間。
此外，中鴻具生產規模與靈活的產線配置，有完整的熱軋、冷軋、鍍鋅及鋼管產線，能同時提供熱軋、冷軋等原料給裕鐵、燁輝、盛餘等單軋廠，扮演國內重要的鐵源供應角色。
