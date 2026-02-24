奇鈦科拓展高階應用

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

上櫃添加劑業者奇鈦科（3430）拓展高階產品應用，該公司表示，旗下添加於工程塑料的加工助劑，廣泛導入消費性電子產品，更看好未來陸續導入電動車、人形機器人領域應用。

奇鈦科表示，公司致力推廣電子業及高階應用布局，由於該公司產品主要為高分子用添加劑等，是加工過程中常被使用的化學品，下游應用範圍廣泛，以電子業來說，主要仰賴與下游客戶合作，將產品導入電子業應用，如消費性電子產品的薄膜應用，該公司藍光吸收劑也應用於顯示器；光引發劑部分，另一部分則應用於PCB油墨。

此外，在更多新興領域，奇鈦科也看好未來電動車、人形機器人應用，對高溫加工助劑需求將更上層樓。

奇鈦科元月營收1.71億元，年增21.59%；去年全年累計營收17.1億元，年增16.19%。去年前三季稅後純益7,216萬元，每股純益2.14元。各產品營收占比部分，去年上半年紫外光穩定劑營收比56.9％、抗氧化劑25.7％、光引發劑17％，阻燃劑0.4％。

營收 電子業

