光罩元月獲利近1億元

光罩（2338）集團整合策略發酵，公司表示，自結元月獲利近1億元，顯示經營趨勢明確向上，同時，先進封裝大尺寸光罩將於下半年開始貢獻營收。

光罩透露，母公司本業獲利已連續五個月繳出月增成績單，今年元月合併營收5.37億元當中，核心光罩業務貢獻3.4億元，占比逾六成，並創下近一年新高。

光罩總經理陳立惇指出，該公司過去業務結構較多元，光聚晶電入主後，重新盤點核心競爭力，將資源集中於關鍵製程技術，目前本業占集團營收比重約六成，且因核心製程毛利率較高，帶動整體獲利表現顯著成長。

產品布局方面，陳立惇透露，中階應用市場光罩需求強勁，相關產品已順利完成客戶驗證並穩定接單，進入放量收穫期。先進封裝領域則已導入全新核心生產設備，藉此擴充14吋大尺寸光罩產能，訂單能見度極高，預計下半年開始貢獻營收，成為支撐本業成長的第二曲線。

光罩集團子公司戰略調整亦已成形。陳立惇強調，數可科技自去年底取得重要客戶認證，去年第4季起放量高技術含量的集成製造模式，毛利率顯著提升。

另外，昱嘉科技近三個月完成新一輪外部投資，去年12月及今年元月合計募資約1.93億元，並導入新設備強化製程穩定性與良率，布局高毛利矽水膠與彩片市場，同時發展自有品牌，從製造代工轉型為兼具研發與品牌的經營模式。

展望未來，陳立惇看好，光罩在「本業獲利逐月創高」、「子公司毛利結構重塑」以及「先進封裝新產能就緒」等三大引擎帶動下，已完成營運重整關鍵布局，伴隨資金到位與產能就緒雙重助攻，正式進入營收獲利齊揚的爆發期。