慧洋船舶租金維持高檔

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-KY （2637）董事長藍俊昇昨（23）日表示，看好長期散裝船市場持續缺船外，旗下船舶擁有高度彈性調度空間，日租金維持高檔，今年將持續挹注營收、獲利穩健成長。

慧洋為了打造幸福企業，新年度將實施企業員工福利政策，生育補貼方面，每胎萬元生育補助，對員工每名子女每月補助10,000元，同時推彈性工時與獎金分紅新制，本月董事會通過後將於今年內陸續實施。

慧洋表示，散裝市場即將步入傳統淡季，1月指數較上月回檔，又因瑞士法郎相對於美元升值，認列匯兌損失約260萬美元，稅前盈餘為7,223萬元，自結每股稅前盈餘為0.1元。

長期看好全球環保法規持續趨嚴、西非礦場啟用之新航線拉長船舶周轉天數，整體市場仍屬供需平衡，慧洋持續布局中小型、最新環保規格船舶，使旗下船舶擁有高度彈性調度空間外，更有助其日租金維持高檔，挹注慧洋營收獲利穩健成長。

此外，慧洋2025年自結每股稅前盈餘達5.30元，為體恤員工的辛勞與付出，慧洋2025年度除原有中秋、端午及年終獎金，全年階段式發放平均約五個月獎金外，將進一步加發期中獎金，且公司今年起亦將於各部門導入KPI獎金，鼓勵同仁持續精進專業能力，並強化整體向心力與組織韌性。

面對全球政經局勢變動，公司除持續強化船隊營運效率以外，更將人才視為核心競爭優勢，共同打造享譽國內外之幸福企業。

慧洋 市場 生育補助

延伸閱讀

澎湖籌設第3家航空公司 不排除縣民認股

澎湖天后宮米包龜開光 信眾為縣長陳光復祈福

花蓮鯉魚潭9歲男童溺斃 縱管處啟動全面安全盤點檢討

嘉義船長幫友人接電 漁船電瓶突爆炸…全身嚴重燒燙傷

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

就市論勢／半導體股 炙手可熱

台股持續受惠AI出口熱潮帶動，主計總處預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，GDP規模將突破1兆美元，外需成為經濟成長主要動力，又以AI相關出口及半導體產業扮演經濟火車頭。

欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，...

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。