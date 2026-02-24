慧洋船舶租金維持高檔

慧洋-KY （2637）董事長藍俊昇昨（23）日表示，看好長期散裝船市場持續缺船外，旗下船舶擁有高度彈性調度空間，日租金維持高檔，今年將持續挹注營收、獲利穩健成長。

慧洋為了打造幸福企業，新年度將實施企業員工福利政策，生育補貼方面，每胎萬元生育補助，對員工每名子女每月補助10,000元，同時推彈性工時與獎金分紅新制，本月董事會通過後將於今年內陸續實施。

慧洋表示，散裝市場即將步入傳統淡季，1月指數較上月回檔，又因瑞士法郎相對於美元升值，認列匯兌損失約260萬美元，稅前盈餘為7,223萬元，自結每股稅前盈餘為0.1元。

長期看好全球環保法規持續趨嚴、西非礦場啟用之新航線拉長船舶周轉天數，整體市場仍屬供需平衡，慧洋持續布局中小型、最新環保規格船舶，使旗下船舶擁有高度彈性調度空間外，更有助其日租金維持高檔，挹注慧洋營收獲利穩健成長。

此外，慧洋2025年自結每股稅前盈餘達5.30元，為體恤員工的辛勞與付出，慧洋2025年度除原有中秋、端午及年終獎金，全年階段式發放平均約五個月獎金外，將進一步加發期中獎金，且公司今年起亦將於各部門導入KPI獎金，鼓勵同仁持續精進專業能力，並強化整體向心力與組織韌性。

面對全球政經局勢變動，公司除持續強化船隊營運效率以外，更將人才視為核心競爭優勢，共同打造享譽國內外之幸福企業。