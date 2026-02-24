瑩碩五張藥證轉讓健喬

瑩碩（6677）昨（23）日宣布，與健喬達成一項合作協議，將旗下五張已上市產品藥證轉讓予健喬，瑩碩可收取簽約金以及里程碑金。

瑩碩表示，本次為雙方第四次合作，不僅再次印證瑩碩在藥品開發累積的深厚實力，更有效活化旗下藥證的市場價值，推升公司營收與獲利成長空間。

瑩碩生技表示，本次移轉的產品有三項已上市降血糖藥物、一項抗生素，以及一項治療輕度至中度阿滋海默症與帕金森氏症藥品，將依完成時間點陸續認列收益。

瑩碩元月合併營收9,159萬元，年增33.13%，主要受惠國外市場對中樞神經藥品需求增加，以及近期氣溫驟降與劇烈溫差促使心血管需求強勁，帶動中樞神經及心血管藥品銷售大幅成長。

展望未來，瑩碩總經理顏麟權表示，公司近年透過資產活化策略，讓藥證商品化，將這些已上市產品藥證在國內外市場進行技術授權或權利移轉，成功開創具差異化的商業模式，並且為公司帶來實質的營運貢獻。

瑩碩以精準的選題及獨特的藥物傳輸系統（DDS）技術平台，在困難學名藥及特殊劑型改良藥物領域具有領先地位，迄今擁有逾百餘張藥證，產品線完整且多數為台灣首發學名藥，未來將持續推進國內外市場的藥證申請、技術與產品授權，擴大業務版圖，追求營運的永續成長。

顏麟權進一步表示，瑩碩去年在國內外合計取得11張藥證，其中六張為首發學名藥；同時提交多項藥證申請，包括一項美國P4學名藥，並且順利成功躋身新藥開發商之林，自主開發的治療思覺失調整新藥AX251獲美國FDA同意進行一期臨床試驗。

此外，也完成涵蓋印尼、菲律賓、泰國、中東、韓國等海外市場的技術或產品授權。

舉凡取證速度、藥證申請、海外市場拓展與授權等皆創新高紀錄，今年將在此既有基礎上堆疊更多新動能，樂觀看待全年營運表現將遠勝去年。