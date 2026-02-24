穩得2026年業績挑戰高峰

EMC電磁相容性元件解決方案供應商穩得（6761）轉攻高階自有品牌元件與AI資料中心電源驗證市場成效浮現，隨自有品牌出貨占比大幅拉升，加上AI伺服器BBU與液冷測試需求升溫，今年業績有望再寫新猷，伴隨實驗室產能放量，助攻毛利率同步大幅成長。

穩得近年啟動轉型，結束低毛利代理業務，聚焦「高階自有品牌元件」與「AI電源與液冷實驗室檢測」雙主軸，去年自有品牌占比約32%，今年出貨比重將拉升至八成以上。

法人看好，自有品牌毛利率遠優於代理業務，有助穩得今年毛利走揚。

供應鏈透露，在AI資料中心方面，由於雲端服務供應商（CSP）加速資料中心供電系統升級腳步，HVDC成為新一代資料中心電力／電源架構成型，帶旺電力、電源、儲能等相關供應鏈需求，穩得深耕AI伺服器電源、散熱、BBU等檢測領域，近期承接BBU測試案，並與四大CSP接洽，測試項目涵蓋電池模組、電源模組、安規與EMC，並延伸至AI伺服器水冷系統與電力分配架構。

全球主要CSP今年資本支出大增，幅度明顯高於過去幾年水準，四大CSP合計投入至少6,300億美元資本支出，顯示AI所需的資料中心、算力與基礎設施，正進入新一輪加速建置階段，穩得將搭上此波龐大上升商機。

穩得亦受惠Nexperia去中化效應帶來轉單機會，自有品牌接單動能強勁。穩得董事長高治宏表示，去年第4季因產品線調整營運辛苦，但毛利與獲利優於預期，今年營運審慎樂觀，2026年營收可望較去年成長雙位數百分比，並努力維持去年下半年毛利率水準，甚至有機會進一步攀高。