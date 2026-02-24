東科2025年賺一股本

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（23）日公告去年稅後純益7.99億元，年減16%，每股純益10.26元，雖低於前年每股純益12.68元，仍為歷史次高，並預計配發現金股利7.2元，以昨日收盤價103.5元計算，殖利率約6.9%。

東科指出，去年受關稅政策攪局，加上中國大陸、丹麥等生產基地遷移等因素干擾，獲利略受影響，但毛利率仍達到16.4%，寫下歷史次高紀錄，預料今年會有更好的生產環境以及更低的營運成本，撇除不確定因素，期盼今年營運能快速回溫。

此外，東科日前獲佳世達入股，引發外界高度關注。對此，東科回應，不論大股東所有權是否異動，不影響經營成果與現有專業經理人接班規劃，對於任何能增進公司經營效率、擴大營業視野與合作，皆樂觀其成。

東科去年營收110.39億元，年減11%。其中，去年第4季稅後純益4,800萬元，較前一季3.23億元、前年同期3.41億元衰退，單季每股純益0.6元。

據悉，東科聲霸（Soundbar）產品的前三大客戶分別是三星、LG、SONY，近年來也新增歐美客戶；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭。

展望未來，東科在耳機業務方面也有新進展，去年已為美國新創電競耳機生產新品，並與幾家歐洲品牌合作醫療用耳機，預估今年也將陸續出貨。東科近期也正與一家高檔航空公司與東科洽談耳機代工，若此業務能談成，出貨量將會直線飆升。

根據研究機構Futuresource報告，過去十年來消費型音響市場規模已從200億美元成長至600億美元，預估至2029年時，規模可望上看700億美元，品牌的閉鎖效應也有助於提升消費性音響需求，東科因掌握全球各大品牌廠訂單，受惠大。